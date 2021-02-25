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Димитар Бербатов сравнил Мбаппе и Холанда
Таланты, но очень разные
Бывший футболист, 40-летний болгарин Димитар Бербатов, высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе и форварде дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холланде.
Мбаппе и Холланд уже на вершине. Однажды они займут трон Месси и Криштиану Роналду.
Сейчас я считаю Мбаппе главным кандидатом на "Золотой мяч" этого года. Я основываюсь на том, как он забивает, как видит поле. Кто-то может сказать, что он играет во Франции, но я считаю, что Мбаппе будет сиять где угодно.
Холланд - талант другого типа, но он способен много забивать. Это прекрасный атлет с большими способностями. Он высокий, сильный, он прекрасно умеет импровизировать. Следить за его развитием - это удовольствие, - цитирует Marca.
Напомним, что за время своей карьеры в 1998-2018 годах Бербатов был нападающим, успел поиграть в леверкузенскому Байере, софийском ЦСКА, английских Тоттенхэме и Манчестер Юнайтед.
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