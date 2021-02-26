  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Им стал форвард Баварии

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Пишет пресс-служба УЕФА.

Польский форвард забил гол в матче 1/8 финала турнира с "Лацио" (4:1).

В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были нападающий "Челси" Оливье Жиру, защитники Ферлан Менди из "Реала" и Жоао Канселу из "Манчестер Сити".

Напомним, что по итогам прошлой недели лучшим был признан форвард французского "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...