Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Пишет пресс-служба УЕФА.

Польский форвард забил гол в матче 1/8 финала турнира с "Лацио" (4:1).

В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были нападающий "Челси" Оливье Жиру, защитники Ферлан Менди из "Реала" и Жоао Канселу из "Манчестер Сити".

Напомним, что по итогам прошлой недели лучшим был признан форвард французского "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе.