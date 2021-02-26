Лига Чемпионов
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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Им стал форвард Баварии
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Пишет пресс-служба УЕФА.
Польский форвард забил гол в матче 1/8 финала турнира с "Лацио" (4:1).
В числе номинантов на звание лучшего игрока недели также были нападающий "Челси" Оливье Жиру, защитники Ферлан Менди из "Реала" и Жоао Канселу из "Манчестер Сити".
Напомним, что по итогам прошлой недели лучшим был признан форвард французского "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе.
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