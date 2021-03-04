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Почеттино сообщил о прогрессе в реабилитации Неймара перед ответным поединком с Барселоной
Бразилец рвется в бой?
sportsfinding
"Пари Сен-Жермен" примет "Барселону" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов уже на следующей неделе, а именно 10 марта. Форвард парижан Неймар все еще пребывает в лазарете. Цитирует Маурисио Почеттино AS.
"У бразильца заметный прогресс. Завтра мы оценим состояние некоторых футболистов, ведь в субботу нам предстоит сыграть с "Брестом" в Кубке Франции. Также мы поймем, сможет ли он сыграть с "Барселоной".
Таким образом, нападающий "Пари Сен-Жермен" продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в поединке 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0). Французская пресса ранее сообщала, что матч с каталонцами Ней пропустит.
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