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Почеттино сообщил о прогрессе в реабилитации Неймара перед ответным поединком с Барселоной

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бразилец рвется в бой?

Почеттино сообщил о прогрессе в реабилитации Неймара перед ответным поединком с Барселоной

sportsfinding

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"Пари Сен-Жермен" примет "Барселону" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов уже на следующей неделе, а именно 10 марта. Форвард парижан Неймар все еще пребывает в лазарете. Цитирует Маурисио Почеттино AS.

"У бразильца заметный прогресс. Завтра мы оценим состояние некоторых футболистов, ведь в субботу нам предстоит сыграть с "Брестом" в Кубке Франции. Также мы поймем, сможет ли он сыграть с "Барселоной".

Таким образом, нападающий "Пари Сен-Жермен" продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в поединке 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0). Французская пресса ранее сообщала, что матч с каталонцами Ней пропустит.

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В статье: Неймар Барселона Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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