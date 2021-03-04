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Стало официально известно, где состоится ответный матч между Ливерпулем и РБ Лейпциг
Не на "Энфилде"
UEFA
Пресс-служба УЕФА обновила данные о местах проведения некоторых поединков, которые проходят под эгидой организации.
"Ливерпуль" примет "РБ Лейпциг" не на "Энфилде", домашнем стадионе "красных", а в Будапеште. Протокол не позволяет "быкам" обойти карантин по приезду обратно в Германию, по этой причине матч состоится в столице Венгрии.
Напомним, ранее из-за ограничений по распространению мутации COVID-19 в Англии, матчи "Боруссия М" – "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" перенесли в Будапешт. Запрет на поездки между странами вступил в силу в конце января.
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