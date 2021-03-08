Ювентус – Порту. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Порту" и "Ювентусом".

После первого поединка выход "Старой Синьоры" в следующий этап соревнования под большим вопросом, ведь в Португалии итальянцы уступили со счетом 1:2. Неужели мы близки к одной из первых сенсаций по итогам 1/8 финала Лиги чемпионов? Или же Пирло знает, как исправить ситуацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 марта – в 21:55 по киевскому времени.