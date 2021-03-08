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Ювентус – Порту. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ювентус – Порту. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Порту" и "Ювентусом".

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После первого поединка выход "Старой Синьоры" в следующий этап соревнования под большим вопросом, ведь в Португалии итальянцы уступили со счетом 1:2. Неужели мы близки к одной из первых сенсаций по итогам 1/8 финала Лиги чемпионов? Или же Пирло знает, как исправить ситуацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 марта – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Порту Сержиу Консейсау Лига Чемпионов УЕФА Трансляция Аудио онлайн стрим
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