Ювентус - Порту. Прогноз на матч 1/8 Лиги чемпионов

Лига Чемпионов 2020/2021. Ответный матч 1/8 9 марта, 22:00 Италия. Турин. Стадион: "Ювентус Стэдиум" Ювентус 22:00 Порту

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды) Бьорн Кейперс (Нидерланды)

В рамках ответного поединка 1/8 главного еврокубка лучшая команда Италии по итогам прошлого сезона примет на своем поле действующего чемпиона Португалии. "Старая сеньора" попытается оформить реванш у "драконов" за поражение на Пиренейском полуострове.

"Ювентус"

Туринцы после поражения в Порту провели отличный отрезок из домашних побед: разгромив "Кротоне" и "Специю" со счетом 3:0, а также переиграв римское "Лацио" 3:1. Правда, стоит отметить, что после матча против "Кротоне" последовала невыразительная выездная ничья с "Вероной" 1:1 - дома туринцы гораздо лучше выступают в текущей кампании.

После 25 туров национального первенства Италии подопечные Андреа Пирло имеют в своем активе 52 очка и занимают 3-ю позицию в Серии А.

Мистер "Лига чемпионов" - Криштиану Роналду, наверняка, подготовится к ответному матчу против "Порту" и преподнесет сюрприз "драконам", оформив парочку мячей. Лидер атаки "Юве" в последних матчах набрал отличную форму (не удивительно) и забивал во всех поединках, кроме встречи с "Лацио".

"Порту"

Подопечные Сержиу Консейсау отлично подготовились к первому матчу против "Ювентуса" и показательно закрыли вертикальные атаки туринцев. Но сработает ли эта тактика в Италии? Большой вопрос!

После довольно сенсационной домашней победы над туринцами "Порту" выдал нестабильный период: "драконы" в компенсированное время вырвали победу у "Маритиму", сыграли дома в нулевую ничью с лидером португальской Примейры лисабонским "Спортингом", вылетели в полуфинале Кубка страны от "Спортинга" из Браги, а также на выезде без проблем разобрались с "Жил Висенте" - 2:0.

"Драконы" продолжают много забивать - больше всех в чемпионате Португалии, но при этом не мало пропускать и хаотично играть на выезде.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабио, Кьеза, Бернардески, Мората, Криштиану Роналду .

"Порту": Марчесин, Сарр, Пепе, Диогу Лейте, Манафа, Жоау Мариу, Сержиу Оливейра, Фабиу Виейра, Корона, Тареми, Марега.

Предыдущие матчи команд

Между собой "зебры" и "драконы" провели всего лишь 6 поединков: 5 раз команды встречались в рамках ЛЧ, а также однажды соперничали в Кубке Кубков. 17-го февраля в первом матче 1/8 ЛЧ "Юве" на выезде проиграл "Порту" со счетом 1:2.

До этого команды встречались в сезоне 2016/17 - тогда туринцы уверенно вынесли португальцев дома и в гостях: 2:0 и 1:0.

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Прогноз на матч "Порту" - "Ювентус"

Букмекеры отдают явное (тотальное) предпочтение "зебрам" в этом противостоянии - коэффициент 1,5 на победу "Ювентуса". Все говорит в пользу команды Пирло, и скорее всего именно туринцы оформят путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "драконов" дома и не пропустив при этом.

Прогноз UA-Football - 2:0 (обладатель 5-ти золотых мячей решит вопросы).