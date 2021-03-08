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Потери Боруссии и Севильи накануне поединка ЛЧ. Терзич обещает иную интенсивность игры
УЄФА
Нападающий немецкой "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Браут Холанд сможет принять участие в матче Лиги чемпионов с "Севильей", хотя накануне получил порез лодыжки в поединке Бундеслиги с "Баварией" (2:4). Зато точно не сыграет с испанцами Джейдон Санчо.
Не смогут помочь Дортмунду Джованни Рейна и Рафаэль Геррейро.
У "Севильи" не сыграют голкипер-марокканец Яссин Буну и звездный центральный защитник француз Жюль Кунде.
Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич заявил, что команда готовится демонстрировать совсем другую интенсивность игры, чем это было в первой игре. "Севилья в этот раз будет другой, но мы должны быть лучше, чем были в первой игре", цитирует ВВС.
Поединок Боруссия Д - Севилья начнется завтра в 22:00.
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