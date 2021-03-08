Клубы Европы почти договорились о новой Лиге чемпионов УЕФА

Председатель Ассоциации европейских футбольных клубов (в нее входит 246 клубов), президент "Ювентуса" и итальянский бизнесмен Андреа Аньелли высказался в интервью по поводу изменения формата Лиги чемпионов.

По его словам, договоренность о новой Лиге чемпионов неизбежна, Аньелли ожидает, что она будет согласована в течение нескольких недель.

Президент "Ювентуса" хочет, чтобы конкуренция стала лишь началом широкомасштабных реформ в футболе.

Лига чемпионов расширится на групповом этапе до 36 команд, причем каждая команда проведет 10 групповых матчей за "швейцарской системе". Это позволит вывести команды в единую таблицу лиги.

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