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Клубы Европы почти договорились о новой Лиге чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов
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Дело нескольких недель

Клубы Европы почти договорились о новой Лиге чемпионов УЕФА

Medium

Новина українською

Председатель Ассоциации европейских футбольных клубов (в нее входит 246 клубов), президент "Ювентуса" и итальянский бизнесмен Андреа Аньелли высказался в интервью по поводу изменения формата Лиги чемпионов.

По его словам, договоренность о новой Лиге чемпионов неизбежна, Аньелли ожидает, что она будет согласована в течение нескольких недель.

Президент "Ювентуса" хочет, чтобы конкуренция стала лишь началом широкомасштабных реформ в футболе.

Лига чемпионов расширится на групповом этапе до 36 команд, причем каждая команда проведет 10 групповых матчей за "швейцарской системе". Это позволит вывести команды в единую таблицу лиги.

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Я думаю, что мы очень близки к моей идеальной Лиге чемпионов. Я считаю, что швейцарская система прекрасна. Думаю, это даст большие возможности тем командам, которые участвуют в этом соревновании. Это обеспечит плей-офф, которые являются сутью любого соревнования. Это очень, очень близко к идеальной Лиги чемпионов. И это займет, возможно, лишь несколько недель.

Мое внимание в течение длительного времени было направлено ​​на то, чтобы выйти на совместное решение с УЕФА. Мы дискутировали с Александром Чеферином в последние месяцы, поскольку хотели найти баланс между еврокубком и национальными чемпионатами. Речь идет о сбалансированном конкурентном ландшафте, цитирует The Guardian.

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В статье: Лига чемпионов Андреа Аньелли Александер Чеферин
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