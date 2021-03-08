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Клубам в Лиге чемпионов запретят трансферы между собой

Лига Чемпионов
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А в АПЛ уменьшат количество поединков

Клубам в Лиге чемпионов запретят трансферы между собой

Новина українською

Председатель Европейской клубной ассоциации Андреа Аньелли анонсирует реформы в самом престижном из еврокубков. Так в будущем собираются уменьшить общее количество внутренних игр в Английской Премьер-Лиге и запретить трансферы между элитными клубами.

Аньелли утверждает, что клубы АПЛ должны брать на себя индивидуальные обязательства относительно будущих соревнований и идти на компромисс. Также отмечает, что 20 команд в национальной лигу - слишком много.

Осталось уладить несколько деталей, связанных с допуском к турниру. Если у нас будет 4 дополнительных места в ЛЧ, нужно решить, как они будут распределены - определенный баланс между местами для чемпионов и местами для успешных в еврокубках команд. Вот где может быть баланс.

Мы могли бы подумать о двойной трансферной системе, при которой клубам, которые претендуют на определенное положение в еврокубках не будет разрешаться покупать игроков друг в друга. Это улучшит косвенную солидарность по отношению к другим клубам.

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Так что никаких трансферов с трехзначной суммой [миллионов] среди клубов-участников Лиги чемпионов. Вместо этого они могут ориентироваться на игроков-чемпионов небольших стран и покупать игроков там. Это те темы, которые мы обсуждаем.

Аньелли предлагает устраивать аудит баланса целом, а не ежегодных прибылей и убытков и предлагает клубам лучше работать по привлечению к просмотру футбола молодежи.

Можно внедрить подписку на последние 15 минут конкретной игры, - сказал глава ЕКА. - Продолжительность внимания современных и будущих подписчиков абсолютно отличается от той, которая была у меня, когда я был в их возрасте, - цитирует Аньелли Guardian.

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В статье: Лига чемпионов Андреа Аньелли АПЛ
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