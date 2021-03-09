Стало известно, сколько минут сможет сыграть Неймар в ответном матче с Барселоной

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар будет включен в заявку на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" – об этом сообщает французское издание Le Parisien. Напомним, первый матч завершился со счетом 1:4 в пользу парижан.

По информации источника, форвард точно начнет встречу с лавки, однако, учитывая, что в распоряжении Маурисио Почеттино будет 5 замен, Ней получит полчаса игрового времени против "сине-гранатовых".

При этом решение аргентинского специалиста может поменяться – все будет зависеть от цифр на табло. Вчера мы сообщали, кто из футболистов "ПСЖ" вернулся в общую группу перед матчем с каталонцами.