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Стало известно, сколько минут сможет сыграть Неймар в ответном матче с Барселоной
Полчаса ему хватит?
Фото: LP / Автор – Frédéric Dugit
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар будет включен в заявку на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" – об этом сообщает французское издание Le Parisien. Напомним, первый матч завершился со счетом 1:4 в пользу парижан.
По информации источника, форвард точно начнет встречу с лавки, однако, учитывая, что в распоряжении Маурисио Почеттино будет 5 замен, Ней получит полчаса игрового времени против "сине-гранатовых".
При этом решение аргентинского специалиста может поменяться – все будет зависеть от цифр на табло. Вчера мы сообщали, кто из футболистов "ПСЖ" вернулся в общую группу перед матчем с каталонцами.
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