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В Пари Сен-Жермен официально сообщили, сыграет ли Неймар с Барселоной

Лига Чемпионов
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Месси и компания с бразильцем на поле не пересекутся

В Пари Сен-Жермен официально сообщили, сыграет ли Неймар с Барселоной

Фото: PSG Talk / Автор – неизвестен

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар все-таки пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" из-за повреждения – об этом сообщает пресс-служба французского гранда.

Бразилец продолжит заниматься в индивидуальном порядке. В ближайшие дни клуб сообщит подробности касательно его состояния. Также источник отмечает, что Хуан Бернат все еще восстанавливается, а Мойзе Кин находится на самоизоляции из-за коронавируса, участия в игре оба исполнителя не примут.

Напомним, "ПСЖ" сыграют с каталонцами завтра, 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени (первый матч – 1:4) . Сайт UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию встречи.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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