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Пари Сен-Жермен – Барселона. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Photo by Alex Caparros – UEFA via Getty Images
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и французским "Пари Сен-Жермен".
У "сине-гранатовых" еще есть теоретические шансы выйти в четвертьфинал, поэтому в данном противостоянии пока ничего не ясно до конца. Сумеет ли Мбаппе повторить свой трюк еще раз? Воспользуется ли "Барселона" своим психологическим подъемом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 марта – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
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