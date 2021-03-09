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Пари Сен-Жермен – Барселона. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Пари Сен-Жермен – Барселона. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Photo by Alex Caparros – UEFA via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и французским "Пари Сен-Жермен".

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У "сине-гранатовых" еще есть теоретические шансы выйти в четвертьфинал, поэтому в данном противостоянии пока ничего не ясно до конца. Сумеет ли Мбаппе повторить свой трюк еще раз? Воспользуется ли "Барселона" своим психологическим подъемом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 марта – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

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В статье: Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Маурисио Почеттино Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Трансляция Аудио онлайн стрим
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