Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Порту: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Ювентус - Порту, Лига Чемпионов, 9 марта 2021
Первый матч между этими соперниками неожиданно завершился победой не фаворита - Порту сумел забить Старой Синьоре и при этом не пропустить. Но хватит ли драконам одного мяча, чтобы все противостояние завершилось сенсацией? В этом есть сомнения, учитывая отличную форму Роналду. Впрочем, футбол тем и интересен, что всегда есть шанс стать свидетелем чего-то необычного. Тем более перед глазами пример Лиона, который в прошлом году прошел Ювентус в 1/8 финала.
Как завершится матч Ювентус - Порту в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, смотрите во вторник, 9 марта на телеканале Футбол 1. Начало игры в 22:00. За час до начала и после поединка в эфир выйдет программа Ночь Лиги Чемпионов, эксперты и ведущие которой проанализируют основные аспекты противостояния.
Легально посмотреть матч Ювентус - Порту в интернете можно с помощью сервисов Oll.tv, MEGOGO, Volia TV, sweet.tv, Киевстар Футбол и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ювентус - Порту онлайн
Также на UA-Футбол будет доступна аудио трансляция матча Лиги Чемпионов Ювентус - Порту
Популярное сейчас
- Богдан Леднев: Был выбор между Динамо и Шахтером
- Символическая сборная 17-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Умер легендарный футболист Карпат
- Понадобилось 10 секунд. 14 лет назад Рой Макай забил самый быстрый гол в истории ЛЧ
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО