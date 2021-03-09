Ювентус - Порту: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Первый матч между этими соперниками неожиданно завершился победой не фаворита - Порту сумел забить Старой Синьоре и при этом не пропустить. Но хватит ли драконам одного мяча, чтобы все противостояние завершилось сенсацией? В этом есть сомнения, учитывая отличную форму Роналду. Впрочем, футбол тем и интересен, что всегда есть шанс стать свидетелем чего-то необычного. Тем более перед глазами пример Лиона, который в прошлом году прошел Ювентус в 1/8 финала.

Как завершится матч Ювентус - Порту в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, смотрите во вторник, 9 марта на телеканале Футбол 1 . Начало игры в 22:00 . За час до начала и после поединка в эфир выйдет программа Ночь Лиги Чемпионов, эксперты и ведущие которой проанализируют основные аспекты противостояния.

Легально посмотреть матч Ювентус - Порту в интернете можно с помощью сервисов Oll.tv, MEGOGO, Volia TV, sweet.tv, Киевстар Футбол и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ювентус - Порту онлайн

Также на UA-Футбол будет доступна аудио трансляция матча Лиги Чемпионов Ювентус - Порту

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