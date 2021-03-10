Ювентус - Порту 3:2. Наглость - второе счастье. Мечта откладывается на год

Сержиу Консейсау снова зарядил своих подопечных на первые минуты, "драконы" начали гостевой поединок по аналогии с домашней встречей - высокая линия обороны и давление на игроков туринцев сразу же после потери мяча. И это было абсолютно логичным решением, зачем менять то, что отлично работало? Команды стартовали очень бодро, не катали мяч в центральной зоне и к 10-й минуте встречи успели обменяться парочкой резких выпадов.

"Юве" категорически нельзя было пропускать, чтобы не усугублять ситуацию и в перспективе (достаточно большой) переводить игру в экстра-таймы. Но защитник "зебр" Мерих Демирал сыграл грубо и безответственно в своей штрафной площади и сбил форварда гостей Мехди Тареми - да, стоит признать, что иранец прочитал момент и здорово подставился под турка, но обьяснить безрассудную игру Демирала в такой важный для команды момент сложно... 11-метровый удар взялся исполнять хавбек "Порту" Сержиу Оливейра и уверенно развел мяч и Войцеха Щесны по разных углах.

Тучи над Турином сгустились, и теперь команде Андреа Пирло надо было забивать минимум дважды, чтобы оставить шансы на проход в четвертьфинал. Очень негодовал лидер атак "Старой Синьоры" Криштиану Роналду, не понимая растерянности партнеров.

К 26-й минуте футболисты Консейсау нанесли восемь ударов против двух у "Юве" - и это в домашнем логове действующего чемпиона Италии! На 28-й минуте форвард хозяев Альваро Мората в штрафной "Порту" получил заброс от Куадрадо и имел убойный момент, но реализация вновь подвели испанского страйкера. Если в атаке индивидуальное мастерство помогало туринцами выжимать хоть какие-то моменты, то игра в обороне и в центральной оси вызывала большие, нет (!), ОГРОМНЫЕ вопросы! Игроки "Ювентуса" как будто вышли на матч абсолютно не сконцентрированные.

"Порту" был превосходно готов физически и даже в концовке первой половины не выключал высокий прессинг - туринцы не ошибались при выходе из давления, но действовали нервно. В последние минуты "Юве" взял мяч под свой контроль и прижал португальцев к своей лицевой линии, гости же были не против и перешли на игру "вторым номером". Сокращать разрыв в счете мог капитан итальянской команды Леонардо Бонуччи, но центрбэк сам не поверил в свое щастя, "завис" в штрафной соперника и не нанес как следует удар по воротах Марчесина. Концовка первых 45 минут в плане структуры и содержательности футбола прошла под гимном хаоса: снаряд совершенно не держался в центре поля, команды лупили издали и использовали верховые забросы для продвижения мяча.

Видимо Пирло встряхнул своих подопечные в перерыве и на второй тайм туринцы вышли совершенно другой командой и с другим настроем. И уже на 49-й минуте "зебры" сравняли счет в поединке - Бонуччи исполнил передачу из глубины, Роналду качественно обработал мяч и скинул под удар Кьезе, а итальянец в свою очередь идеально воспользовался шансом и снял паутину с дальней "девятки" ворот "Порту".

На мгновение после гола все замерли, было подозрение на офсайд у Криштиану, арбитр обратился за помощью к системе ВАР, но быстро принял решение и указал на центр поля. Страсти накалились до предела, первыми нервы не выдержали у форварда Мехди Тареми - иранец схлопотал удаление за 1,5 минуты! Настоящая человеческая трагедия и невероятная глупость, сначала иранец влупил по ногах Кьезу, а спустя несколько секунд отправил мяч на трибуну после свистка судьи...

"Юве" поймал кураж и начал переть с двойной силой на рамку португальцев. На 57-й минуте все тот же Федерико Кьеза мог становиться абсолютным героем матча и сравнивать шансы команд на проход в следующий раунд плей-офф - итальянец красиво головой пробросил мяч мимо голкипера, но не сумел протолкнуть мяч в пустые ворота, помешал Пепе. Кьезу этот промах совершенно не смутил и спустя 6 минут молодой вингер замкнул подачу Куадрадо и сравнял счет во всем противостоянии!

После этого "Ювентус" выглядел неудержимым, как будто туринцами надо было загнать себя в максимально неудобные рамки, а тогда героически решать проблемы - по крайней мере, подобное уже не раз случалось по ходу текущей кампании. Казалось, что "Юве" специально не ищет хорошей жизни и мог доиграться, подарив выход 1 на 1 для Тареми, но обошлось. Чуть позже Мистер Лига чемпионов - Роналду, мог снимать все вопросы и дарить "зебрам" путевку в 1/4 главного еврокубка, но совершенно не свойственно для себя не попал головой по воротах из убойной позиции.

Несмотря на игру в меньшинстве, подопечные Консейсау не собирались отсиживаться в обороне и терпеть, а очень опасно огрызались. Хозяева под конец нереально завелись и совершенно не хотели переводить игру в дополнительное время, сначала Мората забил с офсайда, а чуть позже Куадрадо выстрелил из пушки в перекладину.

В первом экстра-тайме к голу ближе были гости, португальцы будто совершенно не чувствовали усталости, успевали перекрывать зоны в обороне, а также выбегали в нападение. Консейсау феноменально подготовил свою команду физически! "Юве" же немного поубавил темп, сделав ставку на позиционное построение атак. В целом игра смотрелась равной, обе команды были достойны пройти дальше и дело плавно шло к серии 11-метровых. Второй дополнительный тайм прошел под эгидою "Старой Синьоры", подопечные Андреа Пирло плели кружева возле штрафной площадки "Порту", но "драконы" играли компактно и надежно.

Казалось, что вот-вот и мы будем смотреть пенальти. Но команды выдали какое-то СУМАСШЕСТВИЕ! Сначала Сержиу Оливейра положил дальним ударом со штрафного - мяч проскользнул под выпрыгнувшей стенкой. А спустя две минуты Рабио забил головой после подачи от Бернардески с углового! Однако этого команде Андреа Пирло не хватило, туринцы слишком поздно начинают браться за голову и показывать настоящий свой уровень...

"Драконы" абсолютно заслуженно идут дальше, а "зебры" будут досматривать текущий сезон ЛЧ по телевизору и копить миллионы на новые трансферы. Тренерское кресло под Пирло начинает качаться с новой силой...

Лига Чемпионов 2020/2021. Ответный матч 1/8

9 марта, 22:00

Италия. Турин. Стадион: "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Порту" 3:2

(Первый матч - 1:2)

Голы: Кьеза 49, 63, Рабио 117 - Сержиу Оливейра 19 (пенальти), 115

"Ювентус": Щесны — Куадрадо, Бонуччи (де Лигт 75), Демирал, Алекс Сандро — Кьеза (Бернардески 102), Артур (Кулусевски 102), Рабио, Рэмси (Маккенни 75) — Роналду, Мората.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Кьеллини, де Лигт, Маккенни, Бернардески, ди Пардо, Драгузин, Фработта, Фаджиоли, Кулусевски

Главный тренер: Андреа Пирло

"Порту": Марчесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду (Диас 72) — Корона (Лейте 118), Оливейра (Ндиайе 118), Урибе (Груич 90), Отавио (Сарр 62) — Марега (Мартинес 106), Тареми.

Запасные: Кошта, Лейте, Лум, Диас, Груич, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Виейра, Консейсау.

Главный тренер: Сержиу Консейсау

Предупреждения: Отавио 45+2, Тареми 53, Кьеза 90, Куадрадо 93, Оливейра 97, Бернардески 103, Рабио 114, Мбемба 122

Удаление: Тареми 54