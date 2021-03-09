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Давление на Лионеля. Неймар во второй раз общался с Месси по поводу перехода в ПСЖ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Преимущества Парижа над столицей Каталонии

Давление на Лионеля. Неймар во второй раз общался с Месси по поводу перехода в ПСЖ

neymar

Новина українською

Будущее аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, у которого срок контракта с клубом истекает летом, остается неопределенным.

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар очень хочет видеть аргентинца в составе парижской команды.

Бразилец снова звонил игроку Барсы, чтобы убедить его присоединиться к "ПСЖ", пишет Mundo Deportivo.

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Неймар рассказывал аргентинцу, чем жизнь в Париже лучше, чем в городе Барселона.

Накануне по этой же причине Неймар звонил Месси в середине февраля.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона ПСЖ
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
09.03.2021 в 22:11
Угу, сам позвонил, сам слил разговор в жёлтую прессу. Такие развлечения наверное у мультимиллионеров?? )) Хорошая работа у журналистов, сам сочиняешь новости, сам публикуешь, а другие копируют, и так по кругу )))
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Лекарь (село Дарница)
09.03.2021 в 22:04
Накануне, в середине февраля. Мде...
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