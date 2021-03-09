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Давление на Лионеля. Неймар во второй раз общался с Месси по поводу перехода в ПСЖ
Преимущества Парижа над столицей Каталонии
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Будущее аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, у которого срок контракта с клубом истекает летом, остается неопределенным.
Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар очень хочет видеть аргентинца в составе парижской команды.
Бразилец снова звонил игроку Барсы, чтобы убедить его присоединиться к "ПСЖ", пишет Mundo Deportivo.
Неймар рассказывал аргентинцу, чем жизнь в Париже лучше, чем в городе Барселона.
Накануне по этой же причине Неймар звонил Месси в середине февраля.
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