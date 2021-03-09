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Боруссия Д в последний раз проигрывала дома в Лиге чемпионов еще в сезоне 2018/2019

Лига Чемпионов
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Шансы в "Севильи" незначительные

Боруссия Д в последний раз проигрывала дома в Лиге чемпионов еще в сезоне 2018/2019

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд не терпит поражений в последних 7 домашних играх в Лиге чемпионов УЕФА (5 побед, 2 ничьи), информирует Opta.

Лишь однажды из своих предыдущих 11 матчей команда проиграла дома (0:1 в матче против "Тоттенхэма" в сезоне 2018-19).

Сегодня Боруссия Д играет дома с Севильей в 1/8 ЛЧ (первый матч - 3:2).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов
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