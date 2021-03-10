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Холанд и Эн-Несири в действии. Боруссия Д - Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Холанд и Эн-Несири в действии. Боруссия Д - Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

Немецкая "Боруссия" Дортмунд принимает в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов испанскую "Севилью".

В первом поединке севильцы уступили 2:3.

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Лига чемпионов, 1/8

09.03.2021

Боруссия (Германия) - Севилья (Испания) 2:2

Голы: Эрлинг Холанд (35, 54, пенальти) - Эн-Несири (68, пенальти, 90+6)

Эн-Несири (пенальти)

Холанд (54, пенальти)

Холанд (35)

Моменты первого тайма

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Севилья Эрлинг Холанд
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