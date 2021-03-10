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Холанд и Эн-Несири в действии. Боруссия Д - Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов (обновляется)
Faisal HQ
Немецкая "Боруссия" Дортмунд принимает в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов испанскую "Севилью".
В первом поединке севильцы уступили 2:3.
Лига чемпионов, 1/8
09.03.2021
Боруссия (Германия) - Севилья (Испания) 2:2
Голы: Эрлинг Холанд (35, 54, пенальти) - Эн-Несири (68, пенальти, 90+6)
Эн-Несири (пенальти)
Холанд (54, пенальти)
Холанд (35)
Моменты первого тайма
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