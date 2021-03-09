Фактор Лукаку. Хавбек Аталанты сравнил Реал с Интером

Полузащитник итальянской "Аталанты" Мартен де Рон высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала" (первая игра - 0:1).

Его спросили, за счет чего команда может перевернуть ход противостояния.

Для начала было бы неплохо сыграть весь матч в полном составе. Нам сложно, но мы должны будем атаковать и действовать уверенно. Я думаю, "Реал" будет защищаться меньше, чем "Интер", потому что у них нет такого нападающего, как Ромелу Лукаку, который может решить исход игры. Мы должны показать хороший футбол, ведь нам надо забить как минимум дважды, - цитирует де Рона Marca.