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Фактор Лукаку. Хавбек Аталанты сравнил Реал с Интером
Чего не хватает мадридцам
Полузащитник итальянской "Аталанты" Мартен де Рон высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала" (первая игра - 0:1).
Его спросили, за счет чего команда может перевернуть ход противостояния.
Для начала было бы неплохо сыграть весь матч в полном составе. Нам сложно, но мы должны будем атаковать и действовать уверенно. Я думаю, "Реал" будет защищаться меньше, чем "Интер", потому что у них нет такого нападающего, как Ромелу Лукаку, который может решить исход игры. Мы должны показать хороший футбол, ведь нам надо забить как минимум дважды, - цитирует де Рона Marca.
Полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер был удален на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".
Команды сыграют 16 марта в Мадриде. Начало - в 22:00 по Киеву.
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