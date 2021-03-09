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ЛЧ. Боруссия – Севилья 2:2. Дортмундцы выдержали натиск "рохибланкос" и вышли в 1/4
Холанд и Эн-Несери обменялись дублями
Фото: Getty Images/Автор - Lars Baron
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
9 марта. Дортмунд, BVB-Штадион
"Боруссия Д" – "Севилья" 2:2 (общий счёт – 5:4)
Голы: Холанд (35, 54, пен) – Эн-Несери (68, пен, 90+6)
Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
"Боруссия": Хитц – Шульц (Загаду, 89), Хуммельс, Джан, Морей (Менье, 90+5) – Дауд, Дилейни, Беллингем – Ройс, Холанд, Азар (Пасслак, 67)
"Севилья": Боно – Акунья, Карлос, Кунде, Навас – Оскар (Торрес, 79), Фернандо (Ракитич, 86), Хордан (Гомес, 60) – Окампос (де Йонг, 60), Эн-Несери, Сусо (Мунир, 86)
Предупреждения: Морей (20), Холанд (55), Джан (67) – Акунья (40), Кунде (51), Хордан (55), Оскар (71), Фернандо (76), Карлос (77)
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