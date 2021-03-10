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Ливерпуль - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Ливерпуль – РБ Лейпциг, Лига Чемпионов, 10 марта 2021

Ливерпуль - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Автор - Laszlo Szirtesi

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” проигрывает матч за матчем в Премьер-лиге. Клопп признал, что его команда не станет в этом году чемпионом Англии, очень сложно будет “красным” пробиться и в первую четверку. Однако “Ливерпуль” все еще может надеяться на победу в Лиге чемпионов. После победы в первом матче над “Лейпцигом” (2:0) у команды Клопп очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

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Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между “Ливерпулем” и “Лейпцигом” состоится в среду, 10 марта, в Будапеште. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также трансляцию матча "Ливерпуль" – “РБ Лейпциг” можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

В Англии матч 1/8 Лиги чемпионов “Ливерпуль” – “РБ Лейпциг” будут показывать BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, BT Sport App, в Германии – Sky Sport 2/HD, Sky Go, Sky Sport 1/HD, Blue Sport, Sky Ticket, Sky Sport UHD.

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