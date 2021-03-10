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ПСЖ - Барселона: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов ПСЖ - Барселона, 10 марта 2021

ПСЖ - Барселона: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: fcbarcelona.com/ автор: German Parga

UA-Футбол
Новина українською

Четыре года назад "Барселоне" в противостоянии с "ПСЖ" удалось чудо, которое в Каталонии назвали "Ла Ремонтада". Команда тогда еще Луиса Энрике победила Париж со счетом 6:1 после гостевого поражения 0:4 и прошла дальше. Это был первый подобный случай за всю историю ЛЧ.

Сегодня "Барсе" необходимо такое же вдохновение, чтобы отыграться после домашних 1:4. Шансов откровенно мало, но за Париж не сыграет травмированный Неймар, а каталонцы могут похвастать прекрасной формой Месси и Дембеле, которые дважды за месяц уничтожили "Севилью".

Удастся ли "блаугранас" хотя бы заставить "ПСЖ" понервничать - увидим в среду, 10 марта, на Футбол 2. Начало игры "ПСЖ" - "Барселона" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "ПСЖ" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "ПСЖ" - "Барселона" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Великобритания – BT Sport 3, BT Sport App, BTSport.com, Talksport 2 Radio UK
  • Германия – Sky Ticket, Sky Sport 1/HD, SRF zwei, Blue Sport, DAZN, Sky Go
  • Испания – Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия – Sky Sport 252, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno
  • Израиль - 5Sport, 5Sport 4K
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – SBS 6, Ziggo Sport Voetbal
  • Польша – TVP1, Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
  • США – Univision NOW, SiriusXM FC, TUDNxtra, TUDN App, Paramount+, ZonaFutbol, Univision, TUDN USA
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Венгрия – M4 Sports, Digi Sport 4 Hungary
  • Турция - Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 1 Turkey
  • Чехия – O2 TV
  • Словакия - Orange Sport 1
  • Румыния - Telekom Sport 1 Romania, telekomsport.ro, Digi Sport 1 Romania, Look Plus
  • Молдова - Prime
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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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