ПСЖ - Барселона: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Четыре года назад "Барселоне" в противостоянии с "ПСЖ" удалось чудо, которое в Каталонии назвали "Ла Ремонтада". Команда тогда еще Луиса Энрике победила Париж со счетом 6:1 после гостевого поражения 0:4 и прошла дальше. Это был первый подобный случай за всю историю ЛЧ.

Сегодня "Барсе" необходимо такое же вдохновение, чтобы отыграться после домашних 1:4. Шансов откровенно мало, но за Париж не сыграет травмированный Неймар, а каталонцы могут похвастать прекрасной формой Месси и Дембеле, которые дважды за месяц уничтожили "Севилью".

Удастся ли "блаугранас" хотя бы заставить "ПСЖ" понервничать - увидим в среду , 10 марта , на Футбол 2 . Начало игры "ПСЖ" - "Барселона" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "ПСЖ" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "ПСЖ" - "Барселона" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV .

В других странах матч в прямом эфире покажут: