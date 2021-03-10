Пирло – о поражении Юве в 1/8: Я впервые вылетел из ЛЧ, это плохо

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (3:2, первый матч – 1:2), по итогам которого туринский клуб покинул еврокубки.

"Когда допускаешь четыре серьезные ошибки в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, ты выбываешь.

Мы не восприняли неправильно удаление "Порту". Все, что мы могли делать, это пытаться растянуть их, перемещая мяч с фланга на фланг и насытив штрафную игроками. Так и приходят голы.

Потребуется несколько дней, чтобы расстаться с мыслями об этой игре, но затем мы должны подходить к каждому матчу с верным настроем, осознавать, что еще только март и у нас есть время подняться выше в таблице Серии А.

Мы хорошо начали игру, могли сразу повести в счете после момента Альваро Мораты. Гола не случилось, затем была ошибка с пенальти, мы могли пропустить и второй, однако во втором тайме сыграли как надо, дополнительный игрок тоже в этом помог.

Такие вещи случаются в жизни тренеров. Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо, но мы должны засучить рукава и продолжить работу. На дворе только март.

Я не думаю, что наша проблема в дебютах. Мы понимали, что "Порту" будет так играть, игра бы изменилась, забей мы в стартовые минуты. Когда пропускаешь, матч становится совершенно другим", – отметил Пирло.