Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло – о поражении Юве в 1/8: Я впервые вылетел из ЛЧ, это плохо
Туринский клуб покинул еврокубки
Фото: Getty Images
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (3:2, первый матч – 1:2), по итогам которого туринский клуб покинул еврокубки.
"Когда допускаешь четыре серьезные ошибки в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, ты выбываешь.
Мы не восприняли неправильно удаление "Порту". Все, что мы могли делать, это пытаться растянуть их, перемещая мяч с фланга на фланг и насытив штрафную игроками. Так и приходят голы.
Потребуется несколько дней, чтобы расстаться с мыслями об этой игре, но затем мы должны подходить к каждому матчу с верным настроем, осознавать, что еще только март и у нас есть время подняться выше в таблице Серии А.
Мы хорошо начали игру, могли сразу повести в счете после момента Альваро Мораты. Гола не случилось, затем была ошибка с пенальти, мы могли пропустить и второй, однако во втором тайме сыграли как надо, дополнительный игрок тоже в этом помог.
Такие вещи случаются в жизни тренеров. Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо, но мы должны засучить рукава и продолжить работу. На дворе только март.
Я не думаю, что наша проблема в дебютах. Мы понимали, что "Порту" будет так играть, игра бы изменилась, забей мы в стартовые минуты. Когда пропускаешь, матч становится совершенно другим", – отметил Пирло.
Популярное сейчас
- Холанд и Эн-Несири в действии. Боруссия Д - Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов
- Суд в Италии подтвердил приговор в 9 лет тюрьмы для экс-звезды сборной Бразилии, Реала и Ман Сити
- Фирма президента Руха за бюджетные 19,8 млн гривен реконструирует поля на стадионе в Винниках
- Ювентус - Порту 3:2. Наглость - второе счастье. Мечта откладывается на год
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО