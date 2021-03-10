Виновник вылета найден: Криштиану Роналду отвернулся от голевого удара Порту, пока стоял в стенке

Вчера, 9 марта, "Ювентус" обыграл "Порту" (3:2), однако вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов по правилу выездного гола (первый матч туринцы проиграли со счетом 2:1). В середине второго овертайма хавбек "драконов" Сержиу Оливейра забил со стандарта. Интересно, что мяч после удара футболиста пролетел под Криштиану Роналду – звезда "Ювентуса" отвернулась от выстрела.

"Мы выбираем игроков, которые займут место в стенке. Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, Роналду и Рабьо подумали, что до ворот далеко, а выстрел не будет опасным. Обычно мы не допускаем такие ошибки, игроки не оценили важность момента", – так прокомментировал эпизод алленаторе "Юве" Андреа Пирло.

Ronaldo apre le gambe e lo piglia nel culo.



Fin qui nulla di nuovo, ma è la prima volta che lo fa in campo pic.twitter.com/C5Ro2yMaaA — Kitties & Goulash (@KittiesNgoulash) March 10, 2021

Криштиану Роналду впервые с 2006 года не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В сезоне 2004/05 "МЮ" не смог выйти в 1/8 финала турнира, а в кампании-05/06 "дьяволы" не вышли из группы. Отметим, что "Ювентус" с момента трансфера Роналду ни разу не проходил дальше ¼ финала, хотя за 4 предыдущих сезона до этого команда дважды выходила в финал соревнования.