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Виновник вылета найден: Криштиану Роналду отвернулся от голевого удара Порту, пока стоял в стенке

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Давайте разбираться

Виновник вылета найден: Криштиану Роналду отвернулся от голевого удара Порту, пока стоял в стенке

Фото: La Stampa / Автор – неизвестен

Новина українською

Вчера, 9 марта, "Ювентус" обыграл "Порту" (3:2), однако вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов по правилу выездного гола (первый матч туринцы проиграли со счетом 2:1). В середине второго овертайма хавбек "драконов" Сержиу Оливейра забил со стандарта. Интересно, что мяч после удара футболиста пролетел под Криштиану Роналду – звезда "Ювентуса" отвернулась от выстрела.

"Мы выбираем игроков, которые займут место в стенке. Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, Роналду и Рабьо подумали, что до ворот далеко, а выстрел не будет опасным. Обычно мы не допускаем такие ошибки, игроки не оценили важность момента", – так прокомментировал эпизод алленаторе "Юве" Андреа Пирло.

Криштиану Роналду впервые с 2006 года не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В сезоне 2004/05 "МЮ" не смог выйти в 1/8 финала турнира, а в кампании-05/06 "дьяволы" не вышли из группы. Отметим, что "Ювентус" с момента трансфера Роналду ни разу не проходил дальше ¼ финала, хотя за 4 предыдущих сезона до этого команда дважды выходила в финал соревнования.

Читайте такжеПирло – о поражении Юве в 1/8: Я впервые вылетел из ЛЧ, это плохо

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Порту
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
10.03.2021 в 11:29
Там не тільки Роналду винуватий, а №25 що не винуватий? Для чого він підстрибнув, коли м'яч пролітав під ним?
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
10.03.2021 в 11:05
Сохранял прическу,а то не будет нового контракта от шампуни
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
10.03.2021 в 11:03
Юве срочно нужен Зинченкою Он может класссно лечь за стенкой и предотвратить взятие ворот. С Зинченко в составе игроки Юве могут в стенке вообще задницей у бьющему стоять
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+1
-1
avatar
Maldini (Киев)
10.03.2021 в 10:42
Кьеза умница,но где Рональду???В стенке???Пора Криштиану уходить на пенсию,за игру две передачи,а удары где по воротам???ВООБЩЕ "ФИЗИКА!"никакая!Думал дома "Юве"одной левой-да так и не сталось!Понятно,что "Порту"дальше не пройдёт,но...неприятный осадок!Порту-это крепкий "СЕРЕДНЯК!",но нам и до этого ДА-ЛИ-КО!!! Тут хотя бы в ЛЕ удержаться?!Вообще футбол в Украине в большой...опе,увы!Пока будут надеяться на "африканцев!"бразильцев!"-НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!Только свои,КАК ЭТО ДЕЛАЛ Лобановский-и пусть Земля ему будет пухом!!
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
10.03.2021 в 10:00
От саме для таких випадків МС клали Зіну на газон позаду стінки.
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+5
0
AndrewGreen (Lviv)
10.03.2021 в 11:02
Для мене в принципі дивно, що "стінка" підскочила. Чудак робить розбіг метрів 5, зрозуміло що буде бити на силу, а не на виконання. Якщо б бив вище стоячої "стінки" - то м'яч полетів би на трибуни. Хто-хто, а Роналду мав би це розуміти
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
10.03.2021 в 11:22
Так потому он и отвернулся, что понял, что удар будет "на силу" и испугался, что будет "бо-бо" если в него прилетит. Пробивающий красавчик, правильно рассчитал что пижоны струсят.
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.03.2021 в 09:59
Логично, не только же Месси выгребать после вылетов Барсы.
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+3
-5


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