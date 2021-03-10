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Стало известно, где Манчестер Сити примет Боруссию М

Лига Чемпионов
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Венгры примут немцев и англичан

Стало известно, где Манчестер Сити примет Боруссию М

Фото: Man City / Автор – неизвестен

Новина українською

Пресс-служба английского "Манчестер Сити" подтверждает, что ответный матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между "горожанами" и "Боруссией М" состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Изменения в коронавирусных протоколах немцев подразумевают, что англичане не смогут приехать в Германию на поединок с "жеребятами".

Напомним, встреча состоится во вторник, 16 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый матч между командами завершился победой "небесно-голубых" со счетом 2:0. Голы забивали Бернарду Силва и Габриэл Жезус.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Манчестер Сити
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Источник:
Man City

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