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Стало известно, где Манчестер Сити примет Боруссию М
Венгры примут немцев и англичан
Фото: Man City / Автор – неизвестен
Пресс-служба английского "Манчестер Сити" подтверждает, что ответный матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между "горожанами" и "Боруссией М" состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
Изменения в коронавирусных протоколах немцев подразумевают, что англичане не смогут приехать в Германию на поединок с "жеребятами".
Напомним, встреча состоится во вторник, 16 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый матч между командами завершился победой "небесно-голубых" со счетом 2:0. Голы забивали Бернарду Силва и Габриэл Жезус.
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