Фанаты ПСЖ устроили диверсию в отеле, где проживает Барселона

Фанаты французского ПСЖ попытались помешать игрокам испанской "Барселоны" в подготовке к 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает RMC, один из фанатов снял номер в том же отеле, где остановились каталонцы. В 5 утра он включил пожарную сигнализацию в здании.

А за час до этого другие болельщики устроили фейерверк напротив окон отеля.

Поединок 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ - Барселона начнется сегодня в 22:00. В первом матче французы обыграли Барсу 4:1.