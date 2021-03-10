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Фанаты ПСЖ устроили диверсию в отеле, где проживает Барселона

Лига Чемпионов
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Не дать выспаться

Фанаты ПСЖ устроили диверсию в отеле, где проживает Барселона

RMC

Новина українською

Фанаты французского ПСЖ попытались помешать игрокам испанской "Барселоны" в подготовке к 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает RMC, один из фанатов снял номер в том же отеле, где остановились каталонцы. В 5 утра он включил пожарную сигнализацию в здании.

А за час до этого другие болельщики устроили фейерверк напротив окон отеля.

Поединок 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ - Барселона начнется сегодня в 22:00. В первом матче французы обыграли Барсу 4:1.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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