ЛЧ. Ливерпуль - РБ Лейпциг 2:0. Без сопротивления

Два матча в Будапеште между “Ливерпулем” и “Лейпцигом” закончились с одинаковым счетом – 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Как и в первой игре, по голу забили Салах и Мане. “РБ Лейпциг” был сегодня мало похож на себя, но это можно сказать и о “Ливерпуле”. “Красные” все же способны показывать футбол высокого уровня. Пара центрбеков Филлипс - Кабак впечатляла своей надежностью, Фабиньо, Тьяго и Вейналдум выиграли борьбу в центре поля, троица форвардов Салах - Мане - Жота не использовала огромное количество голевых моментов, но в конечном итоге выполнила свою работу. “Ливерпуль” провел хороший матч, чего не скажешь о “Лейпциге”. Выход “красных” в четвертьфинал более чем справедливый.

“Ливерпуль” играл по-хозяйски с первых минут. Фабиньо контролировал темп игры, Тьяго и Вейналдум вырезали точные передачи на своих форвардов. Но “красных” подводила реализация. Самый впечатляющий момент произошел на 24-й минуте – Тьяго пасом “ножницами” разрезал защиту “Лейпцига”, у Салаха было время и пространство, чтобы переиграть Гулачи, но кипер РБ справился с ударом египтянина. Мане пытался добить мяч в ворота головой, но ударил очень неудачно.

“Лейпциг” действовал в атаке предсказуемо. Номинальные гости также пытались создать проблемы сопернику вертикальными пасами за спину защитников, но с меньшим успехом. Наконец-то шанс получил Форсберг, но его удар разминулся со штангой. “Ливерпуль” ответил двумя моментами Жоты.

Нагельсманн пошел в all-in в перерыве, выпустив вместо опорника Кампля форварда Серлота. Но норвежский джокер не смог повлиять на игру, так как это ему удавалось в недавних матчах Бундеслиги и Кубка Германии. Единственный его момент – удар головой в перекладину после навеса Хвана.

“Ливерпуль” продолжал валять дурака, и “Лейпциг” должен был наказать “красных” за расточительность, если сам собирался бы побеждать. Но РБ сегодня был ужасен. А команде Юргена Клоппа удалось забить два красивых командных гола. Сначала красивую комбинацию разыграли Тиаго, Мане, Жота и Салах, а через несколько мгновений – Салах, Кейта, Ориги и Мане. В первом матче голы Салаха и Мане разделяли пять минут, сегодня – четыре.

“Ливерпуль” рано списывать. “Лейпциг” сосредоточится на внутренних соревнованиях.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Будапешт, “Пушкаш Арена”

“Ливерпуль” – “РБ Лейпциг” 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Салах 70, Мане 74

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон (Цимикас 90) – Вейналдум (Милнер 82), Фабиньо, Тьаго (Кейта 71) – Салах, Жота (Ориги 71), Мане (Окслейд-Чемберден 90)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Клостерманн – Кампль (Серлот 46) – Нкунку, Забитцер, Ольмо (Айдара 73), Адамс – Форсберг (Клюйверт 60), Поульсен (Хван 60)