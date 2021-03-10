Как Месси приклеил мяч к девятке - великолепный гол в ворота ПСЖ

На 37 минуте поединка ПСЖ - Барселона забил аргентинский форвард испанской команды Лионель Месси.

Лео получил мяч перед штрафной и нанес крученого удара - мяч якобы летел почти по центру ворот, но закручивался к штанге и попал почти в девятку ворот Навас.

Таким образом счет стал 1:1, но Барсе нужно забивать не менее 3 гола, чтобы по крайней мере претендовать на овертайм.