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Как Месси приклеил мяч к девятке - великолепный гол в ворота ПСЖ
Вратарь остался без работы
espana
На 37 минуте поединка ПСЖ - Барселона забил аргентинский форвард испанской команды Лионель Месси.
Лео получил мяч перед штрафной и нанес крученого удара - мяч якобы летел почти по центру ворот, но закручивался к штанге и попал почти в девятку ворот Навас.
Таким образом счет стал 1:1, но Барсе нужно забивать не менее 3 гола, чтобы по крайней мере претендовать на овертайм.
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