Кейлор Навас и перекладина спасают ПСЖ от 11-метрового Месси

Лионель Месси на 45+7 минуте первого тайма поединка ПСЖ - Барселона потерял возможность вивести каталонскую команду вперед при счете 1:1.

Аргентинец заработал пенальти для команды и сам его пробивал. Но пенальти взял костариканский вратарь французского клуба Кейлор Навас. От него мяч отлетел в перекладину, а от нее - в поле.

Чтобы выйти в 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" имеет забивать минимум 3 гола, чтобы перевести матч в овертайм.