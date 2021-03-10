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Кейлор Навас и перекладина спасают ПСЖ от 11-метрового Месси

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Кейлор Навас и перекладина спасают ПСЖ от 11-метрового Месси

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Лионель Месси на 45+7 минуте первого тайма поединка ПСЖ - Барселона потерял возможность вивести каталонскую команду вперед при счете 1:1.

Аргентинец заработал пенальти для команды и сам его пробивал. Но пенальти взял костариканский вратарь французского клуба Кейлор Навас. От него мяч отлетел в перекладину, а от нее - в поле.

Чтобы выйти в 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" имеет забивать минимум 3 гола, чтобы перевести матч в овертайм.

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В статье: Лионель Месси Кейлор Навас Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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