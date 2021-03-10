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ПСЖ - Барселона 1:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)
Поединок 1/8 Лиги чемпионов. Французский ПСЖ дома принимает испанскую Барселону.
Первый матч в Испании закончился со счетом 4: 1 в пользу французов.
1/8 Лиги чемпионов, ответный матч
10.03.2021
ПСЖ - Барселона 1:1
Голы: Мбаппе (30 пенальти) - Месси (37)
Нереализованный пенальти: Месси (40+7)
Обзор первого тайма
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