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ПСЖ - Барселона 1:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Лига Чемпионов
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ПСЖ - Барселона 1:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)

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Поединок 1/8 Лиги чемпионов. Французский ПСЖ дома принимает испанскую Барселону.

Первый матч в Испании закончился со счетом 4: 1 в пользу французов.

1/8 Лиги чемпионов, ответный матч

10.03.2021

ПСЖ - Барселона 1:1

Голы: Мбаппе (30 пенальти) - Месси (37)

Нереализованный пенальти: Месси (40+7)

Обзор первого тайма

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В статье: Лионель Месси Кейлор Навас Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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