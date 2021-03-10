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Лига чемпионов. ПСЖ - Барселона 1:1. Месси дал надежду и сам же ее забрал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дважды в одну реку не войдешь

Лига чемпионов. ПСЖ - Барселона 1:1. Месси дал надежду и сам же ее забрал

Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Справедливости ради, "Барселона" сегодня была хороша. Каталонцы переиграли "ПСЖ" абсолютно во всем - они были острее, лучше двигали мяч, быстрее отбирали и точнее пасовали. Даже Мбаппе закрыть в целом получилось. Однако второй "Ла Ремонтады" не случилось.

Домашние 1:4 - это слишком много. "ПСЖ" отвратительно провел первый тайм, но каждый его вынос, каждое удачное единоборство приближало победу. "Барса" же хоть и наседала, но напоролась на скалу с именем Кейлор Навас. Усман Дембеле проиграл ему три (!) дуэли, не сумев забить даже с десяти метров. Дест же с убойной позиции пальнул в штангу.

Не забиваешь ты - забьют тебе, это не секрет. Мингеса системно проваливался в борьбе с Мбаппе и его пришлось менять, но это полбеды. Ленгле выступил хуже и привез на свои ворота пенальти, сбив в штрафной Икарди. Когда Мбаппе его реализовал, каталонцам стало совсем сложно.

Месси, однако, не захотел вылетать по-тихому, как Роналду, и пальнул метров с 28-ми в девятку, застав Наваса врасплох. Это возродило надежду в сердцах его партнеров - они забегали быстрее, наглее и вскоре заработали пенальти. К мячу подошел сам Лео и… проиграл дуэль Кейлору.

Спасителя из Месси не вышло, хотя он и очень старался. Также можно отметить работу Деста на фланге; прекрасные действия Педри, де Йонга и Бускетса, на троих уничтоживших всю полузащиту "ПСЖ". Вплоть до добавленного времени у Парижа не было опасных моментов, и он терял мяч в стартовые 5-10 секунд владения.

Если Почеттино собирается в таком ключе играть в оставшихся матчах ЛЧ, то его песенка спета. Сегодня его "ПСЖ" выглядел позорно, хоть и прошел дальше. Касательно "Барсы, то здесь два вывода. Во-первых, каталонцы таки могут играть сильно и качественно, в чем после 1:4 в первой игре многие засомневались. Ну а во-вторых, команде срочно нужен центрфорвард. Усман Дембеле быстрый и техничный, но не умеет забивать. К следующему розыгрышу ЛЧ "Барсе" нужно подыскать более способного бомбардира, если она хочет большего, чем 1/8 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Барселона" - 1:1

Голы: Мбаппе, 30 (с пенальти) - Месси, 37

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Дагба, 77), Маркиньос, Кимпембе, Курзава (Дьялло, 46) - Гейе (Данилу, 59), Паредес, Верратти (Рафинья, 84) - Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Ленгле, де Йонг - Дест (Тринкау, 66), Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 79), Альба - Дембеле (Брейтуэйт, 79), Гризманн, Месси

Предупреждения: Курзава, 8, Гейе, 50, Паредес, 50, Икарди, 89 - Мингеса, 25, Ленгле, 30, де Йонг, 38

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (28)
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usovvictor (Kharkov)
11.03.2021 в 00:28
....как же я смеялся, ...нет, не над командами, ...над нашим судейством. Они бы у обеих команд половину уволили бы, судья просто "неадекват" в хорошем смысле слова. Ну по игре - Барселона виртуоз, но это ПСЖ замер, когда надо ответил, давал Барселоне "показать" свою исключительность.. Месси, Месси - снимут с тебя звание "пенальтиста". Что бросилось в глаза, ...ну первое, что я говорил по Шахтеру, а сейчас и Динамо - "владение не значит победа", второе -желание тоже. А вот контпродуктивность и концентрация (в обороне особенно ПСЖ) дают счет на табло, тем более ПСЖ не расслабилось как наши после победы с таким счетом. Ну и судья - просто маргинал!))) Столько нарушении, ...хоть бы хны... Английский футбол - это очень достойно! В целом конечно, ...у Барселоны много проблем, несмотря на столько "звездных" игроков, ...но прошел то ПСЖ (Мбаппе хорош, хотя тоже лупил почем зря), вот и вся "песня", - учитесь "девочки" как надо судить, железное спокойствие...
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
11.03.2021 в 00:36
...кстати "трансферы" на поле как то не показались у Барселоны - может все впереди...
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0
-1
dmitroj88
11.03.2021 в 00:22
Поговаривают, если бы судья не сломал игру, барса забила бы минимум 10 голов...
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+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 00:24
Все как в Динамо! Вечно им кто-то мешает)))))
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+3
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
11.03.2021 в 00:17
Чуда не сталось, хоча передумови в першому таймі були... На відміну від першого матчу, за цей Барселоні не повинно бути соромно! Герой матчу Навас!
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+2
-1
Ol-g (Одесса)
11.03.2021 в 00:12
Отстой.
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0
-2
Comment06 (Украина)
11.03.2021 в 00:09
Несмотря на обилие атакующих перемещений, ударов, игра показалась тренировкой с повышенной ответственностью - уж слишком велика была фора! ПСЖ наблюдал на потуги соперника с позиции силы и особо не хотел, Барса хотела, но импотентно не могла, плюс невезение и непробиваемый сегодня Навас. Вчера и сегодня мы наглядно увидели, что эпоха Месси и Роналду уходит.
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+2
-4
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 00:27
Холанд и Мбапе - новая эпоха!!!
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 00:08
Так им и надо! ПСЖ - молодчаги!
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+2
-3
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Spokoyno (Киев)
11.03.2021 в 00:07
Все не важко було передбачити... 1) ПСЖ якщо і не провалив, то вже вийшов у "статусі переможця". 2) Барса зіграла шикарно ... крім реалізації. 3) Фортуна не посміхнулася гостям...
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+1
-4
prockop4uck (Киев)
11.03.2021 в 00:12
Такова лошарская доля, шо поделать.
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+2
-3
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Spokoyno (Киев)
11.03.2021 в 00:24
Бонус... Гол Мессі з гри.
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+1
-4
prockop4uck (Киев)
11.03.2021 в 00:25
Действительно. Редкое событие...
+2
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
11.03.2021 в 00:29
Так для лошари більше 700 привід для того щоб продати
0
-1
prockop4uck (Киев)
11.03.2021 в 00:34
Отними левые голы, отними пенки, отними договорняки с осасунами. Сколько останется? Хоть 100 будет?
0
-1
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Spokoyno (Киев)
11.03.2021 в 00:37
Хіба у лочари варто щось віднімати... Воно ж тільки на ІГО ГО спроможною
+1
0
prockop4uck (Киев)
11.03.2021 в 00:39
Бедненький. Ты там что, плачешь? Аж слова без ошибок сквозь слезы набрать не можешь... И перестань о себе в третьем лице говорить, лошара поехавшая
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
11.03.2021 в 00:04
На самом деле, забей Месси пенальти и у ПСЖ вполне могли вновь затруситься ножки. Но после первого матча вряд ли это был бы справедливый исход. Хотелось чтобы ПСЖ вылетел в 1/8 и Килиан уже со свободной душой думал о Мадриде, но придется пока подождать.
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-4
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MES QUE UN CLUB
11.03.2021 в 00:03
Там в анонсе мне минусами угрожали и что теперь? Я своего мнения не поменяю, хоть камнями побейте. Команда, состоящая из привозил и мазил, ни на что серьёзное расчитывать не может. В ЛаЛиге ещё куда ни шло, а в Европе «давай до свидания».
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0
-4
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hardcorepwnz (Украина)
11.03.2021 в 00:06
Сейчас все испанцы для европейских соревнований - мальчики для битья. И поколение пошло не ровня предыдущему, и лидеры постарели. Ла Лига на закате.
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
11.03.2021 в 00:02
Платить Меське 800 лямов зарплаты, это как покупать жигуль по цене мазератти. Дембеле тупой бегунок типа Вирисиуса. В БД он хоть иногда забивал. В барсе и это разучился делать
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0
-5
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hardcorepwnz (Украина)
10.03.2021 в 23:59
Роналду и Месси говорят нам до свидания уже в 1/8. Впрочем, каждый из них приложил усилия для невыхода своих команд в следующий раунд. Когда уже у Месси заберут право бить пенальти? Какой у него там процент реализации, 50?
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-5
merckan (Киев)
10.03.2021 в 23:59
Какое же де**мо то, во что играет Барселона Уже 100 раз можно было обострить, а они катают. Уже 10 раз можно было пробить, а они катают. Им кровь из носу нужно бить и забивать, а они...Надеялся посмотреть интересный футбол, а увидел ЭТО. ЗЫ: ПСЖ ни в коем случае не нужно подписывать Месси - он уже своё отыграл.
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+1
-3
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hardcorepwnz (Украина)
11.03.2021 в 00:00
У них вся клубная система рассчитана на то, чтобы катать мяч. И с возвращением Лапорты ждите усиления этой философии.
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-1
Лекарь (село Дарница)
10.03.2021 в 23:57
Да уж, момент с пенальти был переломным.
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
11.03.2021 в 01:26
Им бы пришлось ещё 3 забить во втором тайме, а этого не случилось бы. Да и смысл предполагать, чтобы было если бы...
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0
0
andrewzheludkov (Черновцы)
10.03.2021 в 23:54
Надо уметь с 11 метров забивать. Слил все надежды пешеход.
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prockop4uck (Киев)
10.03.2021 в 23:53
Господи, ну насколько же нужно быть распиаренным бездарным бревном чтобы в очередной не забить с пенки. В целом вылетом путинской помойки удовлетворен.
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