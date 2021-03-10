Лига чемпионов. ПСЖ - Барселона 1:1. Месси дал надежду и сам же ее забрал

Справедливости ради, "Барселона" сегодня была хороша. Каталонцы переиграли "ПСЖ" абсолютно во всем - они были острее, лучше двигали мяч, быстрее отбирали и точнее пасовали. Даже Мбаппе закрыть в целом получилось. Однако второй "Ла Ремонтады" не случилось.

Домашние 1:4 - это слишком много. "ПСЖ" отвратительно провел первый тайм, но каждый его вынос, каждое удачное единоборство приближало победу. "Барса" же хоть и наседала, но напоролась на скалу с именем Кейлор Навас. Усман Дембеле проиграл ему три (!) дуэли, не сумев забить даже с десяти метров. Дест же с убойной позиции пальнул в штангу.

Не забиваешь ты - забьют тебе, это не секрет. Мингеса системно проваливался в борьбе с Мбаппе и его пришлось менять, но это полбеды. Ленгле выступил хуже и привез на свои ворота пенальти, сбив в штрафной Икарди. Когда Мбаппе его реализовал, каталонцам стало совсем сложно.

Месси, однако, не захотел вылетать по-тихому, как Роналду, и пальнул метров с 28-ми в девятку, застав Наваса врасплох. Это возродило надежду в сердцах его партнеров - они забегали быстрее, наглее и вскоре заработали пенальти. К мячу подошел сам Лео и… проиграл дуэль Кейлору.

Спасителя из Месси не вышло, хотя он и очень старался. Также можно отметить работу Деста на фланге; прекрасные действия Педри, де Йонга и Бускетса, на троих уничтоживших всю полузащиту "ПСЖ". Вплоть до добавленного времени у Парижа не было опасных моментов, и он терял мяч в стартовые 5-10 секунд владения.

Если Почеттино собирается в таком ключе играть в оставшихся матчах ЛЧ, то его песенка спета. Сегодня его "ПСЖ" выглядел позорно, хоть и прошел дальше. Касательно "Барсы, то здесь два вывода. Во-первых, каталонцы таки могут играть сильно и качественно, в чем после 1:4 в первой игре многие засомневались. Ну а во-вторых, команде срочно нужен центрфорвард. Усман Дембеле быстрый и техничный, но не умеет забивать. К следующему розыгрышу ЛЧ "Барсе" нужно подыскать более способного бомбардира, если она хочет большего, чем 1/8 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Барселона" - 1:1

Голы: Мбаппе, 30 (с пенальти) - Месси, 37

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Дагба, 77), Маркиньос, Кимпембе, Курзава (Дьялло, 46) - Гейе (Данилу, 59), Паредес, Верратти (Рафинья, 84) - Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Ленгле, де Йонг - Дест (Тринкау, 66), Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 79), Альба - Дембеле (Брейтуэйт, 79), Гризманн, Месси

Предупреждения: Курзава, 8, Гейе, 50, Паредес, 50, Икарди, 89 - Мингеса, 25, Ленгле, 30, де Йонг, 38