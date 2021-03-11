Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Ливерпулю пришлось переключаться от неудач в АПЛ и пробовать что-то иное
Наставник доволен результатом команды
PA Wire/ Laurence Griffiths
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом" (2:0).
"Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в Премьер-лиге и пробовать сегодня что-то иное. Ребята по-настоящему довольны собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы здорово отработали в обороне - ребята сыграли очень хорошо.
Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, - это отсутствие качественной игры у футболистов "Лейпцига". Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались.
Действительно, каждый провел хороший матч. Тройка полузащитников удачно взаимодействовала, и атакующая тройка - тоже. Диогу Жота отыграл столько, сколько смог, что тоже очень хорошо. И у тех, кто вышел на замену, также все получилось.
Всем нам хочется, чтобы Фабиньо занимал позицию шестого номера, вот как сейчас. Сегодня он был на ней, а два центральных защитника выдали великолепную игру. Приходилось отбиваться от всех этих дальних забросов, и нам это хорошо удалось", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- ПСЖ - Барселона 1:1. Обзор матча, видео голов
- Порнокомпания хочет стать спонсором итальянского Интера
- Лига чемпионов. ПСЖ - Барселона 1:1. Месси дал надежду и сам же ее забрал
- Болельщики ПСЖ сравнили жену Пике с проституткой на одном из своих баннеров перед матчем с Барсой
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули