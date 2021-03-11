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Клопп: Ливерпулю пришлось переключаться от неудач в АПЛ и пробовать что-то иное

Лига Чемпионов
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Наставник доволен результатом команды

Клопп: Ливерпулю пришлось переключаться от неудач в АПЛ и пробовать что-то иное

PA Wire/ Laurence Griffiths

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом" (2:0).

"Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в Премьер-лиге и пробовать сегодня что-то иное. Ребята по-настоящему довольны собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы здорово отработали в обороне - ребята сыграли очень хорошо.

Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, - это отсутствие качественной игры у футболистов "Лейпцига". Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались.

Действительно, каждый провел хороший матч. Тройка полузащитников удачно взаимодействовала, и атакующая тройка - тоже. Диогу Жота отыграл столько, сколько смог, что тоже очень хорошо. И у тех, кто вышел на замену, также все получилось.

Всем нам хочется, чтобы Фабиньо занимал позицию шестого номера, вот как сейчас. Сегодня он был на ней, а два центральных защитника выдали великолепную игру. Приходилось отбиваться от всех этих дальних забросов, и нам это хорошо удалось", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль РБ Лейпциг
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Источник:
UEFA

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