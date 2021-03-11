"ПСЖ показал, как важен выход в четвертьфинал". Почеттино - о победе над Барсой

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов и ничью (1:1) в ответном матче с "Барселоной".

"Очень рад выйти в 1/8 финала после 180 минут. Это огромная радость после двух месяцев нахождения в Париже.

Видели, что происходило в последние дни – было много негатива, это не помогало. Но команда продемонстрировала силу и ментально переключилась. Мы были разочарованы первым таймом. Нам нелегко было возвращать себе мяч, пришлось пострадать на поле.

После перерыва мы повысили уровень игры, стали внимательнее и агрессивнее, лучше работали с мячом и начали делать то, что команда показывала уже давно. Выход в четвертьфинал – это очень важно для клуба.

Кейлор Навас провел невероятную игру. Он очень помог нам. Кейлор – один из лучших вратарей мира, и он доказал это сегодня", – сказал Почеттино.