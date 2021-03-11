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Конец эпохи? Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые с сезона-2004/05

Лига Чемпионов
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Больше 15 лет назад…

Конец эпохи? Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые с сезона-2004/05

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Вчера, 10 марта, каталонская "Барселона" по итогам двух матчей с французским "Пари Сен-Жермен" (1:4, 1:1) вылетела из главного клубного европейского турнира в раунде 1/8 финала. Интересно, что парижане прошли испанцев в ЛЧ впервые за 26 лет.

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Во вторник, 9 марта, туринский "Ювентус" завершил свои выступления в престижном соревновании, итальянцы не прошли дальше по правилу выездного гола (1:2, 3:2).

Таким образом, капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси, и лидер "Старой синьоры" Криштиану Роналду не сыграют в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Подобное произойдет впервые с сезона-2004/05. Тогда в 1/8 финала "Барселона" Месси вылетела от "Челси" (2:1, 2:4), а "МЮ" Роналду – от "Милана" (0:1, 0:1).

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Лига чемпионов
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