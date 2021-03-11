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Навас – о сэйве с пенальти после удара Месси: У меня было чувство, что Лео изменит выстрел

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Кейлор – топ-голкипер

Навас – о сэйве с пенальти после удара Месси: У меня было чувство, что Лео изменит выстрел

Фото: CBS / Автор – неизвестен

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Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас прокомментировал проход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, голкипер на 44-й минуте ногами отбил удар Лионеля Месси с пенальти, переведя мяч в перекладину.

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"Рад, что сделал сэйв. Я посвящаю это спасение Рико (прим. ред. UA-Футбол – у Рико умер отец) и его семье, которые переживают трудные времена. Никогда не знаешь, куда пробьет Месси, он больше 60 раз подходил к точке. Тем не менее, у меня было чувство, что он поменяет удар по сравнению с матчем в Каталонии. Все получилось. Противостоять Месси непросто, "Барселона" играла отлично".

Отметим, что команда Кумана не реализовала 40% 11-метровых в текущем сезоне. Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер небанально прокомментировал неудачу Лионеля:

"Вот это да, он человек".

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В статье: Лионель Месси Кейлор Навас Барселона Гари Линекер Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
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