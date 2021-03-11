Навас – о сэйве с пенальти после удара Месси: У меня было чувство, что Лео изменит выстрел

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас прокомментировал проход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, голкипер на 44-й минуте ногами отбил удар Лионеля Месси с пенальти, переведя мяч в перекладину.

"Рад, что сделал сэйв. Я посвящаю это спасение Рико (прим. ред. UA-Футбол – у Рико умер отец) и его семье, которые переживают трудные времена. Никогда не знаешь, куда пробьет Месси, он больше 60 раз подходил к точке. Тем не менее, у меня было чувство, что он поменяет удар по сравнению с матчем в Каталонии. Все получилось. Противостоять Месси непросто, "Барселона" играла отлично".