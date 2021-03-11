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На 206 дней раньше: Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(9 голосов)

А сколько еще Килиан превзойдет достижений в будущем…

На 206 дней раньше: Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Фото: SI / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вошел в историю Лиги чемпионов со своим реализованным пенальти в ворота "Барселоны". Напомним, французы прошли каталонцев и теперь сыграют в ¼ финала престижного еврокубка (5:2 по сумме двух матчей).

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Игрок сборной Франции побил рекорд Лионеля Месси как самого молодого игрока, который забил 25 голов в соревновании. Мбаппе оформил данное количество "автографов" в возрасте 22 лет и 80 дней – об этом сообщает статистический портал Opta.

Отметим, что Месси забил 25 мячей в возрасте 22 лет и 286 дней.

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В статье: Лионель Месси Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
11.03.2021 в 14:16
А Шеві скільки років було, коли 25-й забив ? Хіба це не цікаво для укр споживача, ало, український ресурс
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0
ФК Матусов (Черкаси)
11.03.2021 в 13:10
Думаю, що Голанд, скоро поб'є цей рекорд
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