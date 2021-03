На 206 дней раньше: Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вошел в историю Лиги чемпионов со своим реализованным пенальти в ворота "Барселоны". Напомним, французы прошли каталонцев и теперь сыграют в ¼ финала престижного еврокубка (5:2 по сумме двух матчей).

Игрок сборной Франции побил рекорд Лионеля Месси как самого молодого игрока, который забил 25 голов в соревновании. Мбаппе оформил данное количество "автографов" в возрасте 22 лет и 80 дней – об этом сообщает статистический портал Opta.

Отметим, что Месси забил 25 мячей в возрасте 22 лет и 286 дней.

22y 80d – Aged 22 years and 80 days, Kylian Mbappé has become the youngest player in UEFA Champions League history to reach 25 goals in the competition, taking the mantle from Lionel Messi (22y 286d). Idolise. pic.twitter.com/bPetOpNyri