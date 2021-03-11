На 206 дней раньше: Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вошел в историю Лиги чемпионов со своим реализованным пенальти в ворота "Барселоны". Напомним, французы прошли каталонцев и теперь сыграют в ¼ финала престижного еврокубка (5:2 по сумме двух матчей).

Игрок сборной Франции побил рекорд Лионеля Месси как самого молодого игрока, который забил 25 голов в соревновании. Мбаппе оформил данное количество "автографов" в возрасте 22 лет и 80 дней – об этом сообщает статистический портал Opta.

Отметим, что Месси забил 25 мячей в возрасте 22 лет и 286 дней.