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Герой футбольного дня. Кейлор Навас

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Он остановил Месси

Герой футбольного дня. Кейлор Навас

Фото - Getty Images

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Он просто классный вратарь. Профессионал своего дела. Порядочный человек. Ярый трудоголик. Кто-кто, а Кейлор Навас точно заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Заслужила в целом вся команда ПСЖ, хотя ответный матч против "Барсы" оставил много вопросов. Почему так робко сыграли подопечные Почеттино? Почему практически отказались от контроля мяча (менее 28 процентов владения), почему так мало били по воротам (семь ударов против 21-го у "Барсы")? И главный вопрос: не затряслись бы колени, если бы забил Лионель Месси тот пенальти? "Барса" могла выигрывать 2:1 и во втором тайме ей нужно было бы только два гола для полноценного камбэка. В Кубке Испании, например, в этом сезоне был случай, когда "Барса" дважды забила за последнюю пятиминутку и спаслась от вылета.

Одним словом, все могло быть очень на тоненького. Если бы не Кейлор Навас. Противостояние "Барсы" и ПСЖ по разным причинам стало не противостоянием стилей, не противостоянием тренерских мыслей, а противостоянием индивидуальностей. По итогам первого матча сравнивали вклады Мбаппе и Месси. Говорили о полной несостоятельности пристарелых защитников вроде Херарда Пике противостоять молодым и рьяным футболистам вроде Мбаппе, Икарди, Кина. Вчера же обстрелу, устроенному Месси и Дембеле, противостоял один Кейлор Навас. И из этого противостояния он вышел победителем. Десять ударов в створ – и только один пропущенный.

Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом". Но с такой игрой он заслуживает выиграть ее и с ПСЖ. Другое дело, готовы ли поддерживать партнеры? Матч в Каталонии показал, что готовы, но после вчерашнего поединка остались вопросы. А дальше вряд ли будет легче.

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