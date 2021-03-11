Недолго мучалась старушка...  Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Главным событием в ответных поединках Лиги чемпионов на этой неделе стал очередной, уже системный пролет "Ювентуса". Старушка из Турина вновь благополучно наступила на грабли андердога. С чем и поздравляем ее президента-реформатора.

Участь остальных, как оказалось, таки была предрешена еще после первых матчей. И этот "Боржоми" они усиленно потребляли уже при наличии отсутствия почек. Хотя в целом футбол на сей раз был вполне себе зачетный.

Ювентус – Порту 3:2 (1:2)

Боруссия Д – Севилья 2:2 (3:2)

Ливерпуль – Лейпциг 2:0 (2:0)

ПСЖ – Барселона 1:1 (4:1)

Зрелищность. Как по мне, по-своему смотрелись все игры, так что и не стал бы выделять какую-либо из них.

Незначительное общее преимущество в моментах зафиксировал у "Ливерпуля" с "Лейпцигом" в Будапеште, зато последние полтайма здесь прошли в режиме тишины. И напротив, немного меньше других угрозы воротам создавали "Ювентус" и "Порту", но каждая из них представляла собой реально голевой момент. Ну да, и слегка подгулял второй тайм в Париже.

Интрига. Исходя из увиденного, "Лейпциг" мог курить бамбук уже после первого раунда. "Барселону" обломил нереализованный Месси пенальти в раздевалку, дальше мы наблюдали синдром затухающих колебаний.

Думаю, что многое, если не все в Дортмунде решил второй гол Холанда с 11-метрового. Ибо второй из искомых трех мячей "Севилья" забила аж перед самым финальным свистком.

Это все было про "Боржоми". А старушку на пенсию отправил штрафной удар Оливейры в экстра-тайме, на 115-й минуте. Крутой триллер завершился в пользу "Порту", даже несмотря на то, что "Юве" удалось сравнять общий счет голов.

Логика. "Ювентус" совершенно точно "наиграл" на свои 2:1, на мой взгляд. Но не 3:2 – то есть, по-хорошему, исход поединка должен бы решиться в послематчевой перестрелке. Тогда как 2:2 в Дортмунде, туда-сюда, закономерны. Как и проход "Боруссии".

Наверное, картину матча в Будапеште точнее отразил бы счет 2:1 в пользу "Ливерпуля". Но команда Клоппа – единственная, кто однозначно заслужил победы в обоих матчах. Она смотрелась стопроцентным фаворитом пары.

Наименее логичный результат был зафиксирован в Париже. По моему мнению, как всегда основанному на подсчете голевых шансов, "Барселона" тут вполне могла рассчитывать на 3:0 в свою пользу. Впрочем, как известно, даже это ее бы не спасло.

Судейство. Ничего крамольного и скандального в исполнении элиты судейского корпуса, подстрахованной системой ВАР. Возможно, заслуживали ее внимания действия Наваса против Деста в штрафной ПСЖ. Но уже десять минут спустя "Барса" таки-получила этот вожделенный пенальти. И, увы, его профукала.

Еще запомнилась эпопея с отменой хола Голанда гола Холанда (чем не близнецы-братья? Мы говорим: Холанд – подразумеваем: гол…) и настойчивой компенсацией в виде 11-метрового удара. Здесь все, что угодно, но только не удивляйтесь. Давно пора понять: те, кто за нас в ответе могут отмотать эту катушку по полной. Хотели "высшей" справедливости – получите!

Везение. Своим любимым мужем на среду госпожа Удача назначила ПСЖ. В середине первого тайма его кипера Наваса подстраховала перекладина. А уже через восемь минут Икарди, почти случайно, заработал пенальти, который реализовал Мбаппе. Впереди был час игры, и, будь счет на табло обратным, парижанам пришлось бы несладко.

Имеет смысл вспомнить удар Серлота в перекладину ворот "Ливерпуля" в середине второго тайма, при 0:0. А вскоре после этого "Лейпциг" пропустит оба своих гола.

Настоящий праздник Фортуны прошел в Турине. Тареми зарядил в крестовину ворот "Ювентуса" еще в самом дебюте. Затем "Порту" все же откроет счет. Но вот в начале второго тайма Пепе, помешав удару Кьезы, направил мяч в стойку своих ворот. А на исходе основного времени матча перекладина приняла на себя удар Куадрадо. Я сказал: ПСЖ? Вначале были вторник и "Порту"!!!

И лишь "Боруссия" буднично обошлась своими силами.

Личности. Самой яркой фигурой мид-уика ЛЧ стал Навас. Страж ворот не менее пяти раз крепко выручал ПСЖ, включая отраженный пенальти. В тройку самых заметных игроков включил бы также Куадрадо из "Ювентуса" и Жоту из "Ливерпуля".

Если же говорить об эффективности, то здесь очевидно бросаются в глаза Кьеза ("Ювентус"), Холанд ("Боруссия") и Оливейра ("Порту"). Для меня – именно в такой последовательности. Заслуживает упоминания и дубль Эн-Нэсури ("Севилья").

Симпатии. А вот хороша была "Барселона"! Жаль, что лишь полтора тайма. Примерно то же могу сказать и о "Ливерпуле", при всей полярности их результатов. Затем одинаково понравились выбывшие "Ювентус" и "Севилья". Не могу сказать, что мало играла для зрителя "Боруссия".

Разочаровал ПСЖ. Мне глубоко фиолетово, почему он не играл, а работал. Я зритель, простой "кузьмич", а не болельщик: вы мне дайте такую музыку, шоб душа развернулась и завернулась обратно! И имя нам – легион. С этих же позиций, не в восторге от игры столь же успешного "Порту". Ну, этого хоть статус явного андердога оправдывает. "Лейпциг" как "Лейпциг"…

Итоги. Три ожидаемых развязки плюс один нежданчик. Не знаю, кто кому попадется в четвертьфинале, но, по увиденному здесь, буду сопереживать, в первую очередь, "Ливерпулю". А в последнюю – "Порту". Боюсь, он и так уже прыгнул выше головы. Вы предпочитаете сказку про Золушку? А я – максимум игры с воротами.

В общем и целом, повторюсь, удовлетворен первой частью Марлезонского балета. Более-менее на уровне. И главным образом, за счет ответных игр. Есть подозрения, что вторая часть будет прозаичнее. Но доживем – увидим…