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Мбаппе и Холанд рвутся на авансцену, Роналду и Месси медленно уходят в закат. Аудиомнение #77

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Первая порция ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Мбаппе и Холанд рвутся на авансцену, Роналду и Месси медленно уходят в закат. Аудиомнение #77

Фото: Eurosport, DAZN / Авторы – неизвестны

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Ювентус" – "Порту" (3:2), "Боруссия Д" – "Севилья" (2:2), "Пари Сен-Жермен" – "Барселона" (1:1) и "Ливерпуль" – "РБ Лейпциг" (2:0). Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь.

Читайте такжеВиновник вылета найден: Криштиану Роналду отвернулся от голевого удара Порту, пока стоял в стенке

Вопросы к "Ювентусу" как проекту, персона Роналду, неготовность Пирло, странности Аньелли, рабочий план Консейсау, великолепие Куадрадо и Пепе. Претензии к Кюнде и Карлосу, подход Нагельсманна, фактор Жоты для попадания в ТОП-4, "трусость" Почеттино и старания "Барселоны". Как Холанд ставит защитников в тупик? Почему "РБ Лейпциг" своим поражением объяснил неудачи "Ливерпуля" на "Энфилде"? Еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:39 – "Ювентус" – "Порту" (3:2);

06:29 – "Боруссия Д" – "Севилья" (2:2);

10:52 – "Пари Сен-Жермен" – "Барселона" (1:1);

14:28 – "Ливерпуль" – "РБ Лейпциг" (2:0);

20:12 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лионель Месси Криштиану Роналду Пепе Андреа Пирло Ювентус (Турин) Неймар Лига чемпионов Кейлор Навас Хуан Куадрадо Рональд Куман Андреа Аньелли Барселона Маурисио Почеттино Ливерпуль Севилья Порту Лига Чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Диогу Жота Диего Карлос Юлиан Нагельсманн Усман Дембеле Килиан Мбаппе Бьорн Кейперс Френки де Йонг Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Энфилд Жюль Кунде Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
12.03.2021 в 15:13
И Дембелеев, играл бы за Спартак.
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-1
Счётчик шансов (Полтава)
12.03.2021 в 15:02
Жаль, что у нашего Суворова не было наполеоновских планов. Так бы остались в Париже, Франция была бы окраиной (а не Украина), а фамилия лучшего игрока мира была бы Мбапеев.
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0
-1


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