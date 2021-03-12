Мбаппе и Холанд рвутся на авансцену, Роналду и Месси медленно уходят в закат. Аудиомнение #77

Обсуждаем следующие поединки: "Ювентус" – "Порту" (3:2), "Боруссия Д" – "Севилья" (2:2), "Пари Сен-Жермен" – "Барселона" (1:1) и "Ливерпуль" – "РБ Лейпциг" (2:0). Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь.

Вопросы к "Ювентусу" как проекту, персона Роналду, неготовность Пирло, странности Аньелли, рабочий план Консейсау, великолепие Куадрадо и Пепе. Претензии к Кюнде и Карлосу, подход Нагельсманна, фактор Жоты для попадания в ТОП-4, "трусость" Почеттино и старания "Барселоны". Как Холанд ставит защитников в тупик? Почему "РБ Лейпциг" своим поражением объяснил неудачи "Ливерпуля" на "Энфилде"? Еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:39 – "Ювентус" – "Порту" (3:2);

06:29 – "Боруссия Д" – "Севилья" (2:2);

10:52 – "Пари Сен-Жермен" – "Барселона" (1:1);

14:28 – "Ливерпуль" – "РБ Лейпциг" (2:0);

20:12 – Не попадайте в офсайд!