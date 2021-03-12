Без неожиданностей: Холанд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Норвежский страйкер дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим исполнителем недели в рамках главного клубного европейского турнира. Напомним, во вторник, 9 марта, он отметился дублем в ворота "Севильи" (2:2).

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Его команда прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, первый матч с "нервионцами" завершился победой (3:2).

На награду претендовали полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра (два гола в ворота "Ювентуса"), хавбек "Ливерпуля" Фабиньо (79% точность передач в матче с "РБ Лейпциг") и голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас (9 сэйвов).