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Без неожиданностей: Холанд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Дубль и яркая игра в его активе
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Норвежский страйкер дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим исполнителем недели в рамках главного клубного европейского турнира. Напомним, во вторник, 9 марта, он отметился дублем в ворота "Севильи" (2:2).
Его команда прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, первый матч с "нервионцами" завершился победой (3:2).
На награду претендовали полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра (два гола в ворота "Ювентуса"), хавбек "Ливерпуля" Фабиньо (79% точность передач в матче с "РБ Лейпциг") и голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас (9 сэйвов).
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