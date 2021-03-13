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Роналду: Настоящие чемпионы никогда не сломаются! Юве сосредоточен на Серии А
Португальский форвард прокомментировал вылет от "Порту" в ЛЧ
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мыслями после
"То, насколько быстро и крепко ты встаешь на ноги, гораздо важнее числа падений, которые происходят в жизни. Настоящие чемпионы никогда не сломаются! Мы уже сосредоточены на "Кальяри", борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и всем том, чего мы еще можем добиться в этом сезоне.
Я должен сказать, что прошлое – для музеев, это так, но, к счастью, футбол все помнит, как и я сам! Историю не сотрешь, она пишется каждый день упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. И те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха", – написал португалец в своем профиле инстаграма.
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