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Реал – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Реал – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: UEFA / Автор – неизвестен

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Аталантой" из Бергамо и мадридским "Реалом".

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В Бергамо "Королева провинциалов" пострадала от неоднозначного решения рефери и вынуждена была большую часть матча действовать в меньшинстве. Поединок в Мадриде – это чистый лист, команда Гасперини имеет неплохие шансы взять реванш и пройти в четвертьфинал ЛЧ. Сможет ли Зидан отстоять результат первой встречи? Выйдет ли на поле Руслан Малиновский? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 16 марта – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Зинедин Зидан Лига чемпионов Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА Трансляция Аудио онлайн
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