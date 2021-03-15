Реал – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Аталантой" из Бергамо и мадридским "Реалом".

В Бергамо "Королева провинциалов" пострадала от неоднозначного решения рефери и вынуждена была большую часть матча действовать в меньшинстве. Поединок в Мадриде – это чистый лист, команда Гасперини имеет неплохие шансы взять реванш и пройти в четвертьфинал ЛЧ. Сможет ли Зидан отстоять результат первой встречи? Выйдет ли на поле Руслан Малиновский? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 16 марта – в 21:55 по киевскому времени.