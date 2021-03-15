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Не опять, а снова: Эден Азар не тренировался перед ответным матчем с Аталантой
Бельгиец вечно травмирован
Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вингера команды Эдена Азара в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой". Об этом сообщает издание AS.
Напомним, первый матч испанцы выиграли в гостях со счетом 0:1, гол в активе Ферлана Менди.
Как сообщает источник, Азара не было среди футболистов коллектива, которые тренировались перед матчем с "Королевой провинциалов". Эден в текущем сезоне сыграл в 14 матчах за "Реал", пропустив 21 поединок из-за травм.
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