Хавбек Аталанты заявил о самом важном матче в истории клуба из Бергамо

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина заявил, что игра против мадридского "Реала" в матче 1/8 Лиги чемпионов (первый поединок - 0:1), является важнейшим в истории клуба из Бергамо.

Это мечта каждого - играть в плей-офф. Десять лет назад я приехала сюда в Мадрид со своим отцом, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов "Интер" против "Баварии". Я мечтал однажды сыграть в Лиге чемпионов. Это честь, но когда вы играете, вы не чувствуете эмоций, вы просто думаете о событиях на поле. Это самая важная игра в сезоне и в истории "Аталанты".

Из состава мадридского "Реала" Пессина прежде всего выделил Тони Кроос.

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От него идет опасность. Вы не видите его в последней трети поля, но он обеспечивает преимущество Реала на поле.

Пессина хотят видеть в своем составе многие клубы, но сам он заявляет, что хочет в дальнейшем играть в Аталанте.