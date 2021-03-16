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Реал - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Где покажут матч Лиги Чемпионов Реал - Аталанта, 16 марта 2021
Первый поединок между этими командами завершился минимальной победой Реала. Впрочем, сливочные ее добыли только в конце матча, играя большую часть встречи в большинстве. Очевидно, что Реал фаворит в противостоянии, но Аталанта - это одна из самых ярких команд в Европе и если подопечные Зидана допустят минимальную ошибку, это рискует обернуться для них в большие проблемы. Атакующего потенциала Малиновского и компании вполне достаточно для того, чтобы нивелировать преимущество самого титулованного клуба Европы.
Трансляция матча Реал - Аталанта на ТВ
В Украине в прямом эфире матч 1/8 финала Лиги Чемпионов Реал - Аталанта покажут на телеканале Футбол 1. Начало игры в 22:00. За час до начала и сразу после ее завершения в эфир выйдет программа «Ночь Лиги Чемпионов», ведущие и эксперты которой проанализируют перипетии противостояния.
В других странах матч покажут на таких телеканалах:
- Канада - DAZN
- Чехия - O2 TV
- Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Германия - Blue Sport, Sky Sport 1 / HD, DAZN, Sky Ticket, Sky Go
- Италия - Sky Sport Uno, Sky Sport 252, SKY Go Italia, NOW TV, Canale 5
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar +, Mitele Plus
- Великобритания - BT Sport 3, BTSport.com, BT Sport App
- США - Univision NOW, TUDN USA, Paramount +, CBS Sports Network, TUDN App, TUDNxtra, UniMás, TUDN.com, ZonaFutbol, SiriusXM FС
Где смотреть онлайн матч Реал - Аталанта в интернете
Легальная трансляция поединка онлайн Реал - Аталанта будет доступна на платных сервисах oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Volia, Киевстар Футбол и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.
Как еще можно следить за матчем Реал - Аталанта
На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча | Реал - Аталанта онлайн. Также журналисты сайта проведут аудио трансляцию поединка на канале Подкасты UA-Футбол
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