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Marca: Родриго не травмирован – твиттер мадридского Реала был взломан
Атака хакеров
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Сегодня, 16 марта, в Твиттере мадридского "Реала" было сообщено о том, что футболист команды Родриго Гоэс получил мышечное повреждение бедра.
Тем не менее, информация оказалась неправдивой – на официальном сайте "королевского клуба" отсутствовало подтверждение, а позже стало известно, что 20-летний исполнитель не травмирован. Оказывается, Твиттер "меренг" был взломан – об этом сообщает Radio Marca.
???? INFORMA @matoribio85— Radio MARCA (@RadioMARCA) March 16, 2021
“Al Real Madrid le han hackeado la cuenta y RODRYGO GOES NO ESTÁ LESIONADO” https://t.co/1r10TTdvdq
Напомним, сегодня, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени прозвучит стартовый свисток поединка "Реал" – "Аталанта". UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию ответного матча 1/8 финала ЛЧ.
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