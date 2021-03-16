Marca: Родриго не травмирован – твиттер мадридского Реала был взломан

Сегодня, 16 марта, в Твиттере мадридского "Реала" было сообщено о том, что футболист команды Родриго Гоэс получил мышечное повреждение бедра.

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Тем не менее, информация оказалась неправдивой – на официальном сайте "королевского клуба" отсутствовало подтверждение, а позже стало известно, что 20-летний исполнитель не травмирован. Оказывается, Твиттер "меренг" был взломан – об этом сообщает Radio Marca.

???? INFORMA @matoribio85



“Al Real Madrid le han hackeado la cuenta y RODRYGO GOES NO ESTÁ LESIONADO” https://t.co/1r10TTdvdq — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 16, 2021

Напомним, сегодня, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени прозвучит стартовый свисток поединка "Реал" – "Аталанта". UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию ответного матча 1/8 финала ЛЧ.