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Marca: Родриго не травмирован – твиттер мадридского Реала был взломан

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Атака хакеров

Marca: Родриго не травмирован – твиттер мадридского Реала был взломан

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Сегодня, 16 марта, в Твиттере мадридского "Реала" было сообщено о том, что футболист команды Родриго Гоэс получил мышечное повреждение бедра.

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Тем не менее, информация оказалась неправдивой – на официальном сайте "королевского клуба" отсутствовало подтверждение, а позже стало известно, что 20-летний исполнитель не травмирован. Оказывается, Твиттер "меренг" был взломан – об этом сообщает Radio Marca.

Напомним, сегодня, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени прозвучит стартовый свисток поединка "Реал" – "Аталанта". UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию ответного матча 1/8 финала ЛЧ.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) Родриго Гоэс
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