Реал - Аталанта 1:0. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Во втором поединке 1/8 Лиги чемпионов итальянской "Аталанте" нужно выигрывать и не пропускать, чтобы пройти дальше. Ведь в первом поединке подопечные Джанпьеро Гасперини уступили мадридцам со счетом 0:1.

16.03.2021

1/8 Лига чемпионов, ответный матч

"Реал" (Испания, Мадрид) - "Аталанта" (Италия, Бергамо) 1:0

Гол: Карим Бензема (34)

Гол Бензема

Обзор первого тайма