Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Аталанта 1:0. Обзор матча, видео гола (обновляется)
Ответный матч
Реал Мадрид
Во втором поединке 1/8 Лиги чемпионов итальянской "Аталанте" нужно выигрывать и не пропускать, чтобы пройти дальше. Ведь в первом поединке подопечные Джанпьеро Гасперини уступили мадридцам со счетом 0:1.
16.03.2021
1/8 Лига чемпионов, ответный матч
"Реал" (Испания, Мадрид) - "Аталанта" (Италия, Бергамо) 1:0
Гол: Карим Бензема (34)
Гол Бензема
Обзор первого тайма
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Украина примет Финляндию и Казахстан в Киеве
- Арене Львов предлагают присвоить имя Степана Бандеры
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Зинченко: Сити хочет выиграть все титулы в этом сезоне. Бавария и Барселона показали, что это возможно
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...