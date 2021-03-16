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Манчестер Сити - Боруссия М 2:0. С полным преимуществом хозяев

Лига Чемпионов
(2 голосов)

И Зинченко поучаствовал в этой уверенной победе "горожан"

Манчестер Сити - Боруссия М 2:0. С полным преимуществом хозяев

Фото - skysports, автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Великолепный старт поединка выдали подопечные Гвардиолы, словно и не было у них преимущества в два мяча после первого матча. Понеслись вперед и буквально смяли гостей "горожане", создав три хороших момента. А забил Де Брюйне, фирменный удар получился у бельгийца, из-за пределов штрафной мяч залетел под самую перекладину.

Зоммера можно назвать лучшим игроком "Боруссии" в этой игре, голкипер спасал Гладбах в самых отчаянных моментах, когда оборона откровенно подводила. Но и Зоммер не вытянул удар Гюндогана, когда он оказался один на один с голкипером. Необходимо отметить и отличный пас Фодена. Самые разнообразные комбинации получались у хозяев, таким образом оборона просто не знала за кем и как следить.

Первый относительно опасный момент подопечные Розе создали только на 32-й минуте, Тюрам пробил в створ ворот, Эдерсон все держал под контролем. Затем еще хороший удар наносил Эмболо, тут уже ошибку в обороне допустили "горожане". Но мяч пролетел рядом со штангой. Вот и все, что создали гости в первом тайме.

Манчестер Сити - Боруссия М 2:0. С полным преимуществом хозяев - изображение 1

После перерыва игра совершенно не изменилась. "Ман Сити" почти без пауз атаковал, даже когда брал паузы, "Боруссия" проводила не очень опасные контрвыпады. Гвардиола решился провести замены, все было понятно в игре. Вышел на поле Зинченко и добавил агрессивности "горожанам".

Украинский легионер английской команды смело шел вперед, что еще раз подтверждает превосходство хозяев над гостями. Обычно в АПЛ Зинченко не так часто оказывается в штрафной площади соперников "Сити". После передачи Зинченко мог забивать Силва, казалось, его сбили, но арбитр не назначил пенальти. Потом Марез и Стерлинг выходили на хорошие позиции и пробивали, хотя прицел у них оказался сбитым.

У "Боруссии" все же можно отметить опасные моменты с участием Бенсебаини, Вольфа и Траоре, но только потому, что хозяева позволили себе немного расслабиться. "Боруссия" не наиграла даже на ничью. А "Ман Сити" заслужил эту победу, победу на классе, и со спокойной душой вышел в четвертьфинал.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)
Главный судья: Сергей Карасев

Манчестер Сити - Боруссия Менхенгладбах 2:0

Голы: Де Брюйне 13, Гюндоган 18

Ман Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш (Лапорт 70), 5. Стоунз, 27. Канселу (Зинченко 63), 16. Родри (Фернандиньо 63), 17. де Брюйне, 20. Силва (Агуэро 75), 47. Фоден, 8. Гюндоган (Стерлинг 69), 26. Марез.

Боруссия М: 1. Зоммер, 18. Ляйнер, 25. Бенсебаини (Янчке 88), 30. Эльведи (Вендт 88), 8. Закария, 13. Штиндль (Траоре 80), 23. Хофманн, 28. Гинтер, 32. Нойхаус, 36. Эмболо (Плеа 65), 10. Тюрам (Вольф 65).

Предупреждения: Канселу 55, Фернандиньо 82 - Ляйнер 61

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:04
даже собаковод "поучаствовал"...
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