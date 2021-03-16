Манчестер Сити - Боруссия М 2:0. С полным преимуществом хозяев

Великолепный старт поединка выдали подопечные Гвардиолы, словно и не было у них преимущества в два мяча после первого матча. Понеслись вперед и буквально смяли гостей "горожане", создав три хороших момента. А забил Де Брюйне, фирменный удар получился у бельгийца, из-за пределов штрафной мяч залетел под самую перекладину.

Зоммера можно назвать лучшим игроком "Боруссии" в этой игре, голкипер спасал Гладбах в самых отчаянных моментах, когда оборона откровенно подводила. Но и Зоммер не вытянул удар Гюндогана, когда он оказался один на один с голкипером. Необходимо отметить и отличный пас Фодена. Самые разнообразные комбинации получались у хозяев, таким образом оборона просто не знала за кем и как следить.

Первый относительно опасный момент подопечные Розе создали только на 32-й минуте, Тюрам пробил в створ ворот, Эдерсон все держал под контролем. Затем еще хороший удар наносил Эмболо, тут уже ошибку в обороне допустили "горожане". Но мяч пролетел рядом со штангой. Вот и все, что создали гости в первом тайме.

После перерыва игра совершенно не изменилась. "Ман Сити" почти без пауз атаковал, даже когда брал паузы, "Боруссия" проводила не очень опасные контрвыпады. Гвардиола решился провести замены, все было понятно в игре. Вышел на поле Зинченко и добавил агрессивности "горожанам".

Украинский легионер английской команды смело шел вперед, что еще раз подтверждает превосходство хозяев над гостями. Обычно в АПЛ Зинченко не так часто оказывается в штрафной площади соперников "Сити". После передачи Зинченко мог забивать Силва, казалось, его сбили, но арбитр не назначил пенальти. Потом Марез и Стерлинг выходили на хорошие позиции и пробивали, хотя прицел у них оказался сбитым.

У "Боруссии" все же можно отметить опасные моменты с участием Бенсебаини, Вольфа и Траоре, но только потому, что хозяева позволили себе немного расслабиться. "Боруссия" не наиграла даже на ничью. А "Ман Сити" заслужил эту победу, победу на классе, и со спокойной душой вышел в четвертьфинал.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)

Главный судья: Сергей Карасев

Манчестер Сити - Боруссия Менхенгладбах 2:0

Голы: Де Брюйне 13, Гюндоган 18

Ман Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш (Лапорт 70), 5. Стоунз, 27. Канселу (Зинченко 63), 16. Родри (Фернандиньо 63), 17. де Брюйне, 20. Силва (Агуэро 75), 47. Фоден, 8. Гюндоган (Стерлинг 69), 26. Марез.

Боруссия М: 1. Зоммер, 18. Ляйнер, 25. Бенсебаини (Янчке 88), 30. Эльведи (Вендт 88), 8. Закария, 13. Штиндль (Траоре 80), 23. Хофманн, 28. Гинтер, 32. Нойхаус, 36. Эмболо (Плеа 65), 10. Тюрам (Вольф 65).

Предупреждения: Канселу 55, Фернандиньо 82 - Ляйнер 61