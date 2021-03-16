  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Реал - Аталанта 3:1. Щит и меч Мадрида
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Реал - Аталанта 3:1. Щит и меч Мадрида

Лига Чемпионов
(20 голосов)

Опыт сыграл

ЛЧ. Реал - Аталанта 3:1. Щит и меч Мадрида

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Мадрид. "Эстадио Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Аталанта" 3:1 (Результат первого матча - 1:0)

Голы: Бензема 34, Рамос 60 (пен.), Асенсио 84 - Муриэль 83

"Реал": Куртуа, Начо, Варан, Рамос (Милитао 64), Васкес, Вальверде (Асенсио 82), Модрич, Кроос, Менди, Бензема, Винисиус (Родриго 69)

"Аталанта": Спортьелло, Толой (Паломино 61), Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Пессина (Кальдара 84), Гозенс (Иличич 57), Пашалич (Д. Сапата 46), Малиновский, Муриэль (Миранчук 84)

Предупреждения: Вальверде 39, Начо 73, Кроос 77 - Толой 58

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

При всем уважении к "Лацио" и "Атлетико", именно "Реал" и "Аталанта" казались последними бастионами своих стран, последним шансом избежать провала в Лиге Чемпионов. Обе набрали форму, выиграли пять матчей лиги из последних шести-семи. Бергамцы выиграли пять гостевых матчей Лиги Чемпионов подряд (не пропустив в четырех из них), в том числе у "Ливерпуля" и "Аякса" осенью, страстно желали увенчать свой пятилетний путь из аутсайдеров Серии А победой и в Мадриде. Мадридцы же добыли 1:0 в Бергамо, а сегодня вернули главных чемпионов - Бензема и Рамоса. Убедительные аргументы.

В пользу "Аталанты" говорили и гостевые серии, и злость после скандала в первом матче. Она и вся Италия верили, что перестрелять "Реал" реально. Хотя бы потому, что атака скромного клуба уже известна во всей Европе, в нынешнем сезоне во всех турнирах забила намного больше, чем сегодняшний соперник - 82 гола против 60-ти. Фабио Капелло даже заявил, что "Реал" боится ее, указывая на ротацию лидеров в последнем матче лиги, на переход на игру с тремя центральными защитниками. Страх и уважение и вправду присутствовали. Но и уверенность в своем опыте и характере, в своей обороне.

Наставник итальянцев Джан Пьеро Гасперини желал оставаться в игре как можно дольше, но также не собирался отступать от своей философии. Даже со всего одним форвардом. В первой четверти матча философия была налицо - сумасшедший прессинг уже начинали четверо. Причем заявленный форвардом Руслан Малиновский начинал чуть позади, за Муриэлем и Пашаличем, и правее. Из-за этого "Реал" застрял в районе своей штрафной. Здесь и блеснула его оборона, тройка центрдефов. Ее удивили лишь нападающий Муриэль на левом фланге и латераль Гозенс в центре. Да и последний пробил слабо. Все.

В первые 25 минут счет по передачам на атакующей трети поля был 57:32. Однако ближе к середине тайма прессинг гостей спал, контратаки и даже просто перепасовки хозяев участились. Прорывы были весьма опасны. Им не хватало лишь последнего паса или скорости удара. Винисиус опоздал и попал в Джимсити в упор. Также сильно упала точность передач. Малиновский, и в начале матча нередко терявший мяч, начал играть вопиюще неточно. Ну а апогеем стал подарок вратаря Спортьелло. Модрич перехватил и легко нашел Бензема, забившего уже свой пятый гол в сезоне в турнире. И 21-й во всех.

После гола хозяева спокойно замедляли игру, удерживали ее в центре, разбивали на фолы. Кроме плохого дальнего удара Малиновского, гости ничего не создали. Лишь в начале второго тайма, со вторым форвардом Сапатой вместо Пашалича, они вернулись к воротам Куртуа. Хотя "вернулись" - громкое слово. Бельгиец их и не чувствовал, зато Менди и Винисиус разыграли контратаку от своей штрафной. Бразилец уже oкoлo чужой играючи прошел троих, протолкнул мимо Спортьелло - и не попал. Он прорвался еще дважды, в разгаре второго прорыва получил по ноге от Толоя. А Рамос знал, что делать.

Еще до пенальти Гасперини снял с игры левого латераля Гозенса в пользу игрока атаки Иличича. Более нацеленно на атаку и вместе с тем авантюрно он не мог поступить. И именно Иличич потерял мяч, что начало прорыв Винисиуса. В атаке он также не был заметен. Был заметен Малиновский. Руслан отдал отличный пас вразрез, Сапата пробил. По центру, так что Куртуа вытащил ногой. По центру пробивал и Бензема головой в контратаке. Спортьелло отбил, а на добивании головой Карим попал в стойку! Малиновский еще раз вывел Сапату один-на-один. Вновь нога Куртуа вмешалась!

Муриэль сумел сократить разрыв классным штрафным ударом. Однако тут же Васкес прорвался по правому флангу, нашел Асенсио, а тот пробил в ближний угол. И здесь Спортьелло должен был сделать больше.

Уже в четвертый раз в сезоне в решающий момент "Реал" включил "Реал". И победил "Интер", гладбахскую "Боруссию", дважды "Аталанту". Огромный опыт, возвращение Бензема и Рамоса помогли. Не случайно Marca утром вышел с фото Серхио с фокусом на капитанскую повязку и заголовком "Щит Мадрида", а AS - с фото его, Карима, Модрича и Кроoса и надписью "Со Старой Гвардией". Эта гвардия просто знает, что делать. Как защищаться, как и когда разить. Против Спортьелло, игравшего два года назад в "Фрозиноне" и Толоя, чуть не перешедшего тогда в московский "Спартак", этого хватило.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(20 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (79)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
17.03.2021 в 00:56
Поздравляю адекватных мадридистов. Удивительно как Реал с трудом обыгрывает Эльче и как настраивается на более сильных соперников.
Ответить
+1
-10
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 01:00
Это точно, можно с Аталантой отыграть безошибочно, а потом пропустить 3 штуки от какого-то Кадиса.
Ответить
+1
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 01:04
Дивно як барса налаштовується на розгром слабких суперників, де вся команда робить карліку статистику, а потім позориться по повній проти серйозних команд
Ответить
+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
17.03.2021 в 01:08
ВікторАплодісмєнт (Київ) що сказати, GoldenDILDO 555 млн перераховувати на полі не встигає куди там про командні результати думати...
+2
0
antares84 (Вінниця)
17.03.2021 в 00:50
Як не дивно, але пенсіонери Реала сьогодні перебігали Аталанту і вигравали більшість єдиноборств. От і весь секрет успіху
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
17.03.2021 в 00:38
После таких матчей Реала некоторые ну очень любят комментировать судей. Такое впечатление, что они не на мяч смотрят и не на футболистов, а только исключительно на судей. Ребята-оппоненты , а не хотите ли прокомментировать два (а то и все три) "привоза" от Аталанты? Имела ли она шансы против Реала, если такое творила на поле? Реал то играл практически без ошибок. Вот и весь "секрет" на сегодня от команды Зидана. Играй аккуратно, не ошибайся, заставь ошибаться соперника и подлови его на этом. Просто, кому-то скучно, но эффективно.
Ответить
+6
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
17.03.2021 в 00:43
РЕАЛ грав бездоганно - Зізу поповнить черговим трофеєм ЛЧ розкішну колекцію трофеїв ГАЛАКТІКОС
Ответить
+8
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:43
Да вот и я об этом. Говорить что "судья убил игру", при этом не имея ни одного момента, это ерунда.
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:48
Об этом можно было говорить в ответке против Ювентуса (1-3) пару лет назад, когда итальянцы летели и действительно могли решить матч, хоть и я считаю, что нарушение должно караться в любом случае и судья поступил верно тогда. А тут этой безвольной, скучной Аталанте хоть 12-го игрока выпусти, разницы особо бы не было.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 00:31
Слабка Аталанта сьогодні була, як марлеві труси. В 1/4 Реал сосне обов'язково.
Ответить
0
-13
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.03.2021 в 00:36
Соснула Барса вже п'ятий плей-оф поспіль в ЛЧ
Ответить
+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:36
ты готов вне формата выставить свою команду в 1/4? ))))))))
Ответить
0
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 00:37
Таки дадуже схожа на барсу з псж в першому матчі
Ответить
+9
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 00:21
Мені сподобалось як Зідан поставив на місце вискочок, потролив на славу, адже фактично Реал сьогодні грав по тактиці Аталанти а де цапок Боря і його брат по розуму Спокійний лошарик? Ау!!!
Ответить
+13
-1
avatar
REAL PA'MI PA'SIEMRE (PORTO)
17.03.2021 в 00:22
HALA REAL MADRID
Ответить
+12
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.03.2021 в 00:14
Центральний захисник виконує пенальті... щось такого давно не зустрічав, центральний захисник РЕАЛізовує пенальті - взагалі нонсенс але розкішний нонсенс Серхіо Рамос - найкращий центр.захисник РЕАЛісти з перемогою
Ответить
+9
-2
trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 00:11
Ждем монреальского эксперта, как я люблю когда Дориан с мадридцами тут баттлы устраивает
Ответить
+1
-11
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 00:15
Чекай-чекайможе через місяць з'явиться
Ответить
+12
0
trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 00:18
не удивлюсь если он тут завтра уже будет
0
-11
Dr. House (Поділля)
17.03.2021 в 00:22
Аленя давно тут нет, санитары таки вырубили ему интернет и крепко связали
+10
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:24
Не завидую его санитарам, на их месте я бы попросил перевод на другое место работы
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:32
мне кажется, "санитары" САЙТА должны были давно обратить внимание на "многоликость" одного из местных анусов, который в одной манере "комментит" с 3-4 аккаунтов, - это было бы по-мужски (?!?!?!) с их ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ стороны
0
-11
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:36
Будь тут какие-то правила, в бане сидела бы половина комментаторов. Причем не на недельку, а пожизненно по IP
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:38
знаешь, "правила" есть, НО не для всех!)))
0
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 00:49
От тупе! Плак-плак, мамкін диванний тіранчік-сєпаранчикправило є одне, щоб вас не банили, але вам запорєбріковим його не зрозуміти
+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:50
вита, ты шо, на себя подумала? от тупица!))))
0
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:51
вита, ты готова экзамен по украинскому языку сдать, тупенькая?)))
0
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:59
мусорша виктория викторовна (ВікторА плод - іс мєнт), какие навыки владения государственным языком? или только смайлами можешь феерить?
0
-7
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.03.2021 в 00:18
ВікторАплодісмєнт (Київ) Вітя, у шепетівського шизооленя ще пукан не встиг погаснути після ПСЖ нокаутована Барселона трагічне відкидання копит шизооленя...
Ответить
+11
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.03.2021 в 00:09
РЕАЛ МАДРИД - ЧЕМПІОНИ!!! ГАЛАКТІКОС НЕПЕРЕМОЖНІ HALA REAL MADRID!!!
Ответить
+11
-3
metall5291 (Kharkiv)
17.03.2021 в 00:04
Всех, кто за Реал, с победой и проходом в 1/4. Некоторые скажут - 2 гола после прямых ошибок соперника. Но кто виноват этому сопернику, только они сами. Реал полностью нивелировал все козыри Аталанты, как будто она простой серый середняк. А это надо еще уметь. Исполнение штрафного у Аталанты - да , это было супер. Но это было всё. Всех с победой.
Ответить
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:05
Трио центральных защитников от Зидана, это конечно сильно. Молодец, подметил отличную форму Начо, нельзя его убирать в угоду Рамосу.
Ответить
+4
-4
avatar
victor1306 (Мадрид)
17.03.2021 в 00:05
Hala Madrid
Ответить
+6
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.03.2021 в 00:09
Левое удаление не упоминаешь?? Вот после этого было всё)))
Ответить
+2
-13
avatar
Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 00:16
Сей вопиющий факт был им благополучно забыт. )) Зачем ворошить старое го..., ведь пахнет оно совсем не ландышами. ))
+1
-13
Dr. House (Поділля)
17.03.2021 в 00:21
А старое гавно как раз вылезло, иди радуйся феерической победой над Хуэской
+12
-1
metall5291 (Kharkiv)
17.03.2021 в 00:22
Зачем, здесь полно тех, которые упомнят и без меня. Тем более, что судейские решения я не комментирую никогда. Опять же, здесь есть кому их комментировать.
+1
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.03.2021 в 00:16
metall5291 (Kharkiv) РЕАЛ декласував вискочку Аталанту
Ответить
+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.03.2021 в 23:59
жаль, что витю не выпустили!)))))))
Ответить
+1
-15
trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 00:03
витя голден бой не заявлен в лч
Ответить
+3
-10
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:04
так я ж потому и ржу))
+1
-14
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.03.2021 в 23:59
А Модрич царь. Как жаль, что ему уже 35 лет, и не за горами завершение карьеры. Великий футболист.
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:02
Бывший главный тренер Динамо Загреб Зоран Мамич, приговорённый к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за коррупцию, заявил, что защитник Зенита Деян Ловрен и полузащитник Реала Лук Модрич - его соучастники."Я брал деньги у Динамо через Модрича и Ловрена. У Модрича всё ещё есть несколько миллионов евро на счёте, который мы вместе использовали на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: "Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги", — цитирует Мамича "24sata.hr". (с)
Ответить
+2
-12
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:04
Да, и что? А про Месси и укрывание от налогов где? А про отсидевшего преступника Росселя, экс президента Барселоны где?
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:05
так там же всё порешали
0
-12
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.03.2021 в 00:06
Там и сырник причастен,не волнуйся))
0
-10
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:06
Ну видимо и тут порешали.
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:07
там ОФИЦИАЛЬНО порешали, а тут - пока вброс слов мамича!
0
-11
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:09
Ну когда будет что-то реальное, тогда и поговорим. Пока это вброс осужденного преступника, которому в одиночку сидеть обидно.
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:11
тем интереснее будет наблюдать за действиями фигурантов!
0
-9
avatar
victor1306 (Мадрид)
17.03.2021 в 00:03
100%. Сьогодні жодного не правильного рішення, елегантність, бачення поля просто космічне. Плюс набігав так не слабо. Топ!
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:11
А пас от вратаря как перехватил) У вратаря точно немецкие корни присутствуют. Где-то плачут Ульрайх и Кариус.
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:12
какие ульрайх и кариус??? ПЯТОВ!!!!!!!!! и не плачет, а радуется, что снял в конторе 1:350))))
0
-10
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:18
Ну пусть и Пятов)
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:20
слово "пусть" здесь" не в тему! посчитай моменты привозов "товарисчей" и моменты пятова, а потом уже скажи: "Ну пусть и Пятов)"
0
-9
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:22
Да я особо за Шахтером не слежу) я за Динамо Киев
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:25
сочувствую!)))
0
-9
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:25
Да нормально, у нас Динамо Киев это семейное.
0
-5
avatar
victor1306 (Мадрид)
16.03.2021 в 23:57
Хороша гра, впевнена перемога. Якось легко дивилося матч. Відчувався запас міцності в Мадриду. Всіх вболівальників РМ вітаю. А Руслік молодець. Каші не зіпсував. Хай тепер концентрується на топ 4 в Серії А, місце в якій щиро бажаю Аталанті!
Ответить
+7
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
16.03.2021 в 23:56
Жаль,что Аталанта вылетела.Но все решило левое удаление в первом матче!
Ответить
+2
-10
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.03.2021 в 23:57
Ну сегодня не было удаления, и что они создали? Прессинг ради прессинга, корявые прострелы какие то. По сути за два матча у них ноль голевых моментов. Да и удаление то, неизвестно еще кому хуже стало. Реал против автобусов играть не умеет.
Ответить
+2
-9
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.03.2021 в 00:07
Первый матч заканчивается 0-0,и в этом матче Аталанта играет по счёту,и все могло быть! Так что левое удаление повлияло сильно на исход этого противостояния!
+2
-11
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:09
если бы в первом матче не было левейшего удаления, то сегодня бы реал играл по-другому, поэтому не нужно им оды Петь!))
+2
-11
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:13
Даже если мы представим 0-0 в Италии, где они сегодня наиграли на выход в следующий раунд? Ниодного толкового момента, гол со штрафного, когда всем уже было не до этого. Им бы еще в Италии 3 штуки забили, если бы после удаления они не стали автобусом в штрафной.
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:15
игра по счёту подразумевает разные тактические действия, не так ли? одно дело - забивать и возвращаться "в игру", другое - быть на равных и провоцировать "гранда"
+1
-7
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:20
Если бы да кабы. Не нужно фолить возле штрафной, и тогда не придется играть по счету.
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2021 в 00:27
а вот это скажи своим одноклубным "фанам", которые в упор не видели пенальти на кривцове ("выставил руку...(с) ) или ты здесь только по поводу КАРАЛЕВЦКАГА КЛЮБУ?)))
0
-7
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.03.2021 в 00:29
Видишь,ты пишешь ,что если бы не было удаление,Реал бы три штуки кинул в Италии,но это тоже если бы да кабы!! Фолить возле штрафной это не всегда удаление!
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:31
Да я ничего не фантазирую, есть финальный счет, и есть качество игры. По качеству игры в двух матчах Аталанта просто не соперник Мадриду. Вот не заслужили они ничем проход дальше. Хоть было удаление, хоть не было. Невозможно с нулем моментов в двух матчах на что-то рассчитывать.
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:32
Тиран, да давно уже особо не слежу и за чемпионатом Украины. Когда это превратилось в чемпионат Киевской области. К сожалению, наш футбол сейчас на дне, и кто бы там во главе ни был, Шахтер или Динамо, печально все равно. Особенно если вспомнить, каким ярким становился наш чемпионат в 13 году.
0
-2
trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 00:10
повлияло не повлияло,Аталанта играла сегодня не лучшим образом,прошлгодняя Аталанта была намного интересней и динамичней чем сейчас
Ответить
0
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 00:13
От уже.... це та сама Аталанта. Тільки Реалу вона не рівня
+9
-1
trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 00:14
0
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
16.03.2021 в 23:56
Нічого дивного!просто Зідан почав бити козирними
Ответить
+11
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.03.2021 в 00:10
ВікторАплодісмєнт (Київ) РЕАЛіст і на нашій вулиці свято
Ответить
+9
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.03.2021 в 23:56
Спокойно и уверенно проходим дальше. Разочаровала Аталанта в этом противостоянии. И это называли "самой атакующей/забивающей" командой Европы? Толком ничего не создали за два матча, 3 тайма автобусом простояли, на четвертый раскрылись и получили два гола. А могли и намного больше, если бы не гениальный Винисиус в нападении, да и Карим не мог не упустить пару моментов. И это против Мадрида, которому в Испании проблемы создает чуть ли не каждый аутсайдер. С победой всех, Hala Madrid!
Ответить
+4
-1
trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 00:02
Выпадет вам Бавария либо ПСЖ,покажите свой реальный класс,реалу придется попотеть
Ответить
+3
-10
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.03.2021 в 00:03
Ну это бесспорно. Никто и не говорит, что это был очень серьезный соперник.
+1
0
trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 00:05
.
0
-10


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...