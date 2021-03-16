ЛЧ. Реал - Аталанта 3:1. Щит и меч Мадрида

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Мадрид. "Эстадио Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Аталанта" 3:1 (Результат первого матча - 1:0)

Голы: Бензема 34, Рамос 60 (пен.), Асенсио 84 - Муриэль 83

"Реал": Куртуа, Начо, Варан, Рамос (Милитао 64), Васкес, Вальверде (Асенсио 82), Модрич, Кроос, Менди, Бензема, Винисиус (Родриго 69)

"Аталанта": Спортьелло, Толой (Паломино 61), Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Пессина (Кальдара 84), Гозенс (Иличич 57), Пашалич (Д. Сапата 46), Малиновский, Муриэль (Миранчук 84)

Предупреждения: Вальверде 39, Начо 73, Кроос 77 - Толой 58

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

При всем уважении к "Лацио" и "Атлетико", именно "Реал" и "Аталанта" казались последними бастионами своих стран, последним шансом избежать провала в Лиге Чемпионов. Обе набрали форму, выиграли пять матчей лиги из последних шести-семи. Бергамцы выиграли пять гостевых матчей Лиги Чемпионов подряд (не пропустив в четырех из них), в том числе у "Ливерпуля" и "Аякса" осенью, страстно желали увенчать свой пятилетний путь из аутсайдеров Серии А победой и в Мадриде. Мадридцы же добыли 1:0 в Бергамо, а сегодня вернули главных чемпионов - Бензема и Рамоса. Убедительные аргументы.

В пользу "Аталанты" говорили и гостевые серии, и злость после скандала в первом матче. Она и вся Италия верили, что перестрелять "Реал" реально. Хотя бы потому, что атака скромного клуба уже известна во всей Европе, в нынешнем сезоне во всех турнирах забила намного больше, чем сегодняшний соперник - 82 гола против 60-ти. Фабио Капелло даже заявил, что "Реал" боится ее, указывая на ротацию лидеров в последнем матче лиги, на переход на игру с тремя центральными защитниками. Страх и уважение и вправду присутствовали. Но и уверенность в своем опыте и характере, в своей обороне.

Наставник итальянцев Джан Пьеро Гасперини желал оставаться в игре как можно дольше, но также не собирался отступать от своей философии. Даже со всего одним форвардом. В первой четверти матча философия была налицо - сумасшедший прессинг уже начинали четверо. Причем заявленный форвардом Руслан Малиновский начинал чуть позади, за Муриэлем и Пашаличем, и правее. Из-за этого "Реал" застрял в районе своей штрафной. Здесь и блеснула его оборона, тройка центрдефов. Ее удивили лишь нападающий Муриэль на левом фланге и латераль Гозенс в центре. Да и последний пробил слабо. Все.

В первые 25 минут счет по передачам на атакующей трети поля был 57:32. Однако ближе к середине тайма прессинг гостей спал, контратаки и даже просто перепасовки хозяев участились. Прорывы были весьма опасны. Им не хватало лишь последнего паса или скорости удара. Винисиус опоздал и попал в Джимсити в упор. Также сильно упала точность передач. Малиновский, и в начале матча нередко терявший мяч, начал играть вопиюще неточно. Ну а апогеем стал подарок вратаря Спортьелло. Модрич перехватил и легко нашел Бензема, забившего уже свой пятый гол в сезоне в турнире. И 21-й во всех.

После гола хозяева спокойно замедляли игру, удерживали ее в центре, разбивали на фолы. Кроме плохого дальнего удара Малиновского, гости ничего не создали. Лишь в начале второго тайма, со вторым форвардом Сапатой вместо Пашалича, они вернулись к воротам Куртуа. Хотя "вернулись" - громкое слово. Бельгиец их и не чувствовал, зато Менди и Винисиус разыграли контратаку от своей штрафной. Бразилец уже oкoлo чужой играючи прошел троих, протолкнул мимо Спортьелло - и не попал. Он прорвался еще дважды, в разгаре второго прорыва получил по ноге от Толоя. А Рамос знал, что делать.

Еще до пенальти Гасперини снял с игры левого латераля Гозенса в пользу игрока атаки Иличича. Более нацеленно на атаку и вместе с тем авантюрно он не мог поступить. И именно Иличич потерял мяч, что начало прорыв Винисиуса. В атаке он также не был заметен. Был заметен Малиновский. Руслан отдал отличный пас вразрез, Сапата пробил. По центру, так что Куртуа вытащил ногой. По центру пробивал и Бензема головой в контратаке. Спортьелло отбил, а на добивании головой Карим попал в стойку! Малиновский еще раз вывел Сапату один-на-один. Вновь нога Куртуа вмешалась!

Муриэль сумел сократить разрыв классным штрафным ударом. Однако тут же Васкес прорвался по правому флангу, нашел Асенсио, а тот пробил в ближний угол. И здесь Спортьелло должен был сделать больше.

Уже в четвертый раз в сезоне в решающий момент "Реал" включил "Реал". И победил "Интер", гладбахскую "Боруссию", дважды "Аталанту". Огромный опыт, возвращение Бензема и Рамоса помогли. Не случайно Marca утром вышел с фото Серхио с фокусом на капитанскую повязку и заголовком "Щит Мадрида", а AS - с фото его, Карима, Модрича и Кроoса и надписью "Со Старой Гвардией". Эта гвардия просто знает, что делать. Как защищаться, как и когда разить. Против Спортьелло, игравшего два года назад в "Фрозиноне" и Толоя, чуть не перешедшего тогда в московский "Спартак", этого хватило.