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Гвардиола - о победе над Боруссией М: Сити показал хороший футбол, с самого начала мы контролировали ход матча

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги ответной встречи 1/8 финала с немецким клубом

Гвардиола - о победе над Боруссией М: Сити показал хороший футбол, с самого начала мы контролировали ход матча

Фото: Manchester City

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над " Боруссией М" (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой игре мы добились отличного результата. Забив сегодня два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но все равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями.

Диаш и Стоунз играют очень важную роль в команде. Все действуют хорошо, не только игроки обороны, но и нападающие, и центральная линия. Очень важно, что мы обороняемся всей командой.

Играя в групповом турнире или в одной восьмой финала, мы хотели пройти дальше. После перерыва на игры сборных у нас будет больше времени подумать (о следующих раундах), но сейчас мы уже в четвертьфинале. Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
UEFA

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