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Зидан: Если не считать момента Сапаты, то Аталанта и носа не показывала вблизи ворот Реала

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Главный тренер "сливочных" доволен результатом своей команды

Зидан: Если не считать момента Сапаты, то Аталанта и носа не показывала вблизи ворот Реала

Фото: Real Madrid C.F

Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча с "Аталантой" (3:1, первая игра - 1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом.

Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно "Аталанта" создает много моментов, но сегодня было не так.

Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Модричу почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь", - сказал Зидан.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.03.2021 в 09:07
Арабское порося какой-то другой матч смотрело?
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