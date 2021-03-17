Зидан: Если не считать момента Сапаты, то Аталанта и носа не показывала вблизи ворот Реала

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча с "Аталантой" (3:1, первая игра - 1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом.

Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно "Аталанта" создает много моментов, но сегодня было не так.

Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Модричу почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь", - сказал Зидан.