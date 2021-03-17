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Зидан: Если не считать момента Сапаты, то Аталанта и носа не показывала вблизи ворот Реала
Главный тренер "сливочных" доволен результатом своей команды
Фото: Real Madrid C.F
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча с "Аталантой" (3:1, первая игра - 1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом.
Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно "Аталанта" создает много моментов, но сегодня было не так.
Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Модричу почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь", - сказал Зидан.
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